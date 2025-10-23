プリモグローバルホールディングス<367A.T>はブライダルジュエリーの企画・販売を手掛ける。顧客に寄り添ったマーケティングなどが奏功し、来店客数の増加が業績を牽引している。



２６年８月期通期の連結業績予想は、売上収益が前期比７．１％増の３００億円、営業利益が同１６．５％増の３６億５０００万円となる見通し。国内ではブランド力・営業力の強化や業務効率化を図り、海外では中国での新規出店の再開やマレーシアへの進出を計画している。なお、今期の年間配当については前期比１５円増配の１２０円が計画されている。



株価は１６日に上場来高値２２３０円をつけ、その後は上げ一服商状。ただ、日足チャートで２５日移動平均線や７５日移動平均線が上向きに転じているほか、ＰＥＲは８倍台と割安感があり、一段の上値が期待できそうだ。（参）



出所：MINKABU PRESS