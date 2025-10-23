

ベテラン上司ほど、若手社員との「距離感」で悩むことが多いようだ（写真：Ushico／PIXTA）

若手との「距離感」の掴み方がわからない……。

ベテラン上司ほど、この悩みを口にする。部下を育てたい。力になりたい。そう思っているのに、どう距離を縮めたらいいか悩む。話しかけるタイミングすらわからない。

そこで今回は、若手部下との適切な距離感について解説する。部下との関係構築に悩んでいる上司は、ぜひ最後まで読んでもらいたい。

若い世代同士は「意外と」うまくいっている

ある営業部での出来事だ。23歳の新人社員が配属されたとき、28歳の先輩社員がついた。二人は初日からスムーズにコミュニケーションをとっていた。

「これ、どうやって入力するんですか？」

「ああ、こうやってやるんだよ。わからなかったらいつでも聞いて」

ランチも一緒に行くし、仕事終わりに軽く飲みに行くこともある。先輩は後輩の進捗を気にかけ、後輩は先輩を頼りにしている。実に理想的な関係だ。

ところが、40歳の課長が同じように話しかけると、まるで反応が違う。

「最近どう？ 何か困ってることない？」

「いえ、特には……」

会話が続かない。課長はコミュニケーションの一つとして声をかけているのに、若手は警戒しているように見える。雑談をしようにも、何を話したらいいかわからない。沈黙が怖くて、結局何も話せなくなる。

課長はこう嘆いた。

「28歳の先輩とは仲良くやってるのに、なぜ俺が話しかけると壁を作るんだ？」

この違いは、いったい何なのか。

実は、若い世代同士がうまくいくのには理由がある。彼らは同じデジタル文化の中で育ってきたからだ。

23歳と28歳。5歳しか離れていない二人は、SNSの使い方も、コミュニケーションの感覚も似ている。LINEの返信スピード、絵文字の使い方、雑談のテンポ。それらが自然と合うのだ。

一方、40歳や50歳の上司になると、育ってきた環境が根本的に違う。上司世代は、電話やメールが主流だった時代に社会人になった。長文で丁寧に書く。挨拶から始めて、結びの言葉で締める。そんな文化の中で育った。

しかし若手は、チャットで育った世代だ。短く、端的に、スピーディに。挨拶は省略し、要件だけを伝える。この感覚の違いが、距離を生む。

ある40代の部長は、こう語った。

「若手にメールを送ると、返信が『了解です』の一言だけ。失礼じゃないかと思ってしまう。でも本人は悪気がないんだろう。どう受け止めたらいいのかわからない」

世代の壁は、10歳を超えると急に高くなる。それは文化の違いであり、コミュニケーションの土台が異なるからだ。

「距離」が見えない時代の難しさ

人間関係には「パーソナルスペース」という心理的な距離がある。相手との物理的な距離だけでなく、どこまで踏み込まれて心地よいかという心の領域だ。

アメリカの文化人類学者エドワード・T・ホールは、人と人との間に存在する距離を「近接学」として体系化した。彼は対人距離を4つのゾーンに分けて説明している。簡単に解説しよう。

●親密距離（0cm〜45cm）

家族や恋人など、ごく限られた関係に許される距離。

●個人的距離（45cm〜120cm）

友人や同僚との会話にふさわしい距離だ。

●社会的距離（120cm〜360cm）

初対面やフォーマルな関係に適した距離である。

●公的距離（360cm以上）

講演会やスピーチなど、多人数を相手にする際の距離。

人は無意識にこのゾーンを使い分けながら、相手との関係を調整している。私はよく講演することがあるが、最前列の人との距離があまりに近いと、とても居心地が悪くなる。やはり公的距離（360cm以上）はとってもらいたいと思う。

営業とお客様、上司と部下とのパーソナルスペース（物理的距離）も、適切に調整することが大事だ。これを「人間（じんかん）距離」と名付けている方がいた。「車間距離」にたとえた表現だ。

車を運転するとき、適切な車間距離を保って運転することが大事だ。それと一緒。人と人との「人間距離」も、常に意識して調整すべきだ。そうでないと「事故る」ことが増える。

28歳の先輩は、この距離感を自然と理解していた。23歳の後輩が心地よいと感じる距離を、感覚的につかんでいる。実際のところ、先輩（28）は後輩（23）を「マサ」と呼び、後輩もまた先輩を「タケ」と呼び捨てにしていた。

「タケって、こういう商談のとき、どうするの？」

「ああ、それは企業データベースを参考に3つの情報を事前に確認しておけばいいよ」

「了解！」

こんな感じなのだ。

40歳の課長は、なぜ先輩後輩の間柄なのに、呼び捨てにしているのか理解できなかった。その距離感がわからない。近づきすぎれば嫌がられる。離れすぎれば無関心と思われる。その微妙なバランスが、見えないのだ。

若手の多くは、SNSで人との距離を日常的に調整してきた世代だ。既読をつけてもすぐに返さない。絵文字で温度を調整する。会う回数より、関係のテンポを重視する。だから相手次第で堅苦しい呼び方や敬語など使わない。そんな繊細な距離感を感覚的に使いこなしている。

一方、ベテラン上司は、相手に合わせた柔軟な対応ができないことが多い。

接し方、話し方は、まず肩書や階層を気にすることが前提だ。序列を気にし、立ち位置も、席次も、常にマニュアル通り。そんなアナログな信頼構築の型で成果を上げてきた。だからこそ、チャットやオンラインのフラットで即時的な関係に適応できず、どこまで踏み込んでよいのかわからなくなる。

Z世代の「適度な距離」とは何か

いまの若手は、つながりたいけれど束縛されたくない世代である。これはSNS時代の二面性とも言えよう。

一見親しそうに見えても、現実では一定の距離を置くというケースも多い。プライベートを明かしすぎないことも大きな特徴だ。

先述した先輩（28）も、

「マサって結婚してたんですか？ 知りませんでした。アイツ、全然自分のこと話さないから」

「マサ」「タケ」と呼び合う仲になっても、何もかもが近しくなっているかというと、そうではない。若者たちは、距離を自在にコントロールする文化の中で育っている。自分の領域に土足で入ってきてほしくないという自己防衛の感覚が働いているだろう。

重要なのは、彼らが冷たいわけではないということだ。安心して話せる距離を細やかに調整しているだけなのである。この感覚を理解しないと、どれだけ経験を積んだ上司でも若手から距離を置かれる。

■今すぐできる4つの改善策

では、ベテラン上司はどうすれば若手と心地よい距離を築けるのか。ポイントは、近づくのではなく”余白をデザインする”ことだ。具体的な改善策を4つ紹介しよう。

（1）話しかける前に「ひと言」かける

オンラインでも対面でも、「今、少し話しても大丈夫？」というひと声があるだけで、相手は心の準備ができる。上司が相手のペースに合わせる姿勢を示すだけで、若手は安心して耳を傾けるようになるだろう。

28歳の先輩は、自然とこれをやっている。「ちょっといい？」と声をかけてから話し始める。しかし40歳の課長は、いきなり本題に入ってしまう。この小さな違いが、大きな距離を生むのだ。

（2）雑談から始めない

「最近どう？」と尋ねても、若手はどう答えればいいか困る。「週末、何やってた？」と聞かれたら「答えたくない」と反射的に構えてしまう。

それよりも「この前のプロジェクト、進め方どう感じた？」など、相手の経験を引き出す具体的な質問をしてみよう。雑談から始めようとすると「事故る」可能性もある。

感情の温度感を“言語化”する

（3）チャットで温度感を伝える

テキストでは、感情が伝わりづらい。たとえば、「ありがとう」だけだと冷たく見えることがある。そこに「本当に助かりました」「感謝してます」と一言添えるだけで温度が伝わる。逆に、絵文字やスタンプを乱用すると軽く見えることもある。慣れないうちはやめたほうがいい。私も基本的には使わない。

それより重要なのは、感情の温度を言語化することだ。

「ありがとう」 → 「ありがとう！ すごく助かったよ！」

「大丈夫か」 → 「大丈夫？ 何かあったら、すぐ声かけて！」

このように「！」「？」ぐらいは、チャット文化に慣れていない人でも、すぐ実践できる。

（4）距離のフィードバックを求める

一度「近しい距離」となり、関係を築いたとしよう。しかし距離の感覚は固定しない。定期的に「話す頻度、ちょうどいいかな？」「指示の仕方、伝わりやすい？」と尋ねてみよう。私も、半年に一度そのように声をかけるようにしている。すると、意外にも次のような反応が返ってくるものだ。

「申し訳ありません。若干、話しかけづらいです」

「以前はよかったですが、最近は言いたいことを言えなくなってきました」

これが「認識のズレ」である。やはり直接確認することが大事。自分は適切な「人間距離」――「車間距離」をとっているつもりでも、いつの間にか相手に微妙なストレスを与えているということが多々あるのだ。

距離感とはどれだけ相手を尊重しているかの表れだ。近づきすぎると、相手に圧がかかるし、遠ざかりすぎれば、無関心と受け取られる。

そのいっぽうで、相手によって適切な距離感は異なる。レッテルを張ることなく、会話を通じて相手ごとの「距離感」を掴んでおこう。正解はない。ただ一つ言えることは、「近すぎても、遠すぎてもダメ」ということだ。

（横山 信弘 ： アタックス・セールス・アソシエイツ 代表取締役社長）