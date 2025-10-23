【クラランス】パリの空を彩る夕暮れをテーマにした2色のリップコンフォートオイルが限定登場
クラランスは11月14日、“パリの空を彩る夕暮れ”をテーマにした「リップコンフォートオイル」2種を限定発売します。
■メイクアップとリップケアのダブルパフォーマンス！
同商品では、植物オイルによるリップケア効果と、オイルならではのツヤや透ける発色を両立した限定コレクション。
トリプルプラントカクテルNと、たっぷりのトリートメント成分で唇を優しく包みこみ、長時間保湿を叶えます。
フォーミュラの98％がリップケア成分で構成されているのも特徴。ふっくらと弾むような立体的な唇を演出します。
遠くの星が輝く夕焼け空をイメージした、ホワイトシマー入りのレディッシュピンクによる「29 サンライトスカーレット」と、ドラマチックな夕日をイメージした温かみのあるブリックレッドの「30 バーニングサンセット」の2種類を用意しました。
■商品概要
商品名：リップコンフォートオイル 29 サンライトスカーレット、リップコンフォートオイル 30 バーニングサンセット
容量：7mL
価格：各3,960円
発売日：2025年11月14日
（フォルサ）