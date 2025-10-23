岩田剛典、ドラマ『推しが上司になりまして』OP曲「Reaching for Your Light」先行配信＆MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

三代目J SOUL BROTHERS・岩田剛典の、ソロとして初のドラマタイアップとなる新曲「Reaching for Your Light」が、10月23日より先行配信スタート。MVも公開された。

■MVではひとりの女性を追いかける一途な想いを表現

「Reaching for Your Light」は、現在放送中のテレ東ドラマ NEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』のオープニングテーマ曲として、書き下ろされた。

“手を伸ばしても届かない人が目の前に現れた”主人公の切ない心情を丁寧に描いた一曲。恋焦がれるときめく想いを、暗闇の中に光る一筋の光に例えた、疾走感のあるストレートなラブソングになっている。

同時公開されたMVでは、ひとりの女性を追いかける一途な想いをダンス映像とドラマと美しい夜の街を舞台に描いている。楽曲のテーマである「Light」とリンクする映像演出にも注目だ。

なお、「Reaching for Your Light」は、12月3日にリリースするアルバム『SPACE COWBOY』にも収録される。『SPACE COWBOY』は、約1年9ヵ月ぶりとなるアルバム。幼い頃から強い浪漫を抱いていたという「宇宙」をコンセプトにしたタイトルのアルバムで、本作品を通して辿り着いたあらたな世界を提示する、という意味が込められている。

■【動画】「Reaching for Your Light」MV

■リリース情報

2025.10.23 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Reaching for Your Light」

2025.12.03 ON SALE

ALBUM『SPACE COWBOY』

■関連リンク

ドラマ『推しが上司になりまして フルスロットル』番組サイト

https://www.tv-tokyo.co.jp/oshifullthrottle/

岩田剛典 OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/Artist/index/310?m=bemyguest

■【画像】岩田剛典の最新ビジュアル

■【画像】「Reaching for Your Light」ジャケット