リモートワークが一般的になったこともあり、快適で効率的な作業環境の重要性が高まっています。

そんな中、注目を集めているのがモニターアーム。モニター配置の自由度が高く、スタンドレスでデスク上のスペースを広く取れるので、マルチモニター化している人はもちろん、シングルモニターの人にとってもメリットが大きいものです。

そこで今回ご紹介するのは、エルゴトロン社の「モニターアーム LX」。こちらは、長く使える耐久性に特長があるモニターアーム。ワークスペースの可能性を大きく広げてくれるツールですので、ぜひチェックしてみていただければ。

10年保証つき、経年劣化もしにくいよ

「エルゴトロン モニターアーム LX」最大の特長は、特許取得済コンスタント・フォース技術の採用。この技術はバネの力を利用しているため、ガススプリング式のような経年劣化がないんです。

10年保証が付けられているのも、その自信の裏付け。安心して長く使うことができます。

もちろん調整機構もスムーズで、柔軟な位置調整に対応。わずかな力で滑らかにモニターを動かすことができます。

対応モニターは34インチクラスまで。具体的には3.2kg〜11.3kgまでの対応と、世の中に出回っている大半のモニターを問題なくセットできます。

ちなみにVESA規格は、100✕100mm、75✕75mmの両対応です。

デスクをめいっぱい有効活用

何と言っても、モニターアームを導入するメリットといえば、これ。

モニターの下に本来あるべきスタンドが無くせるので、デスク上のスペースを広く使うことが可能になります。

しかも、使用しないときはコンパクトに折りたためるので、キーボード、マウスも片付けてしまえば、デスク上をほぼ全面使うスタイルにもできます。

取り付け方法を選べる

デスクへの取り付けは、デスクに穴を開けたり配線口を利用したりするグロメット式と、デスクへの穴あけ作業が不要なクランプ式の2方式に対応。（※ホワイトモデルはグロメットマウント付属なし）

また、別売りのノートPCをセットするためのノートブックトレーや、延長アームなどのアクセサリー類も充実。さまざまな環境に合わせた拡張性も確保されています。

Amazonでは、過去1カ月で3000点以上が購入されている（※執筆現在）という人気ぶりも納得の仕様。ワークスペースを革新してくれる「エルゴトロン モニターアーム LX」は、導入する価値がある一品だと言えますね。

