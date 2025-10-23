Image: Shutterstock

人間とAIの結婚に“待った”がかかる…？

オハイオ州議会では、結婚の平等が議題となっています。とはいえ、今回の議論の焦点は人間同士の結婚ではなく、「人間とAIの結婚」です。

AIと結婚って、本当にあるの？と思うかもしれませんが、実際に存在し、AIとの結婚に興味を持つ人も増えてきています。最近では、チャットボットの恋人と結婚を誓う人が増えているという記事も注目を集めています。Peopleの記事によると、人間のパートナーがいながら、チャットボットとの間にもっと深い絆を感じている人もいるそうです。

そんな中、オハイオ州のある議員が、人間とAIの結婚を食い止めようとしています。同州の地方局NBC4によると、下院議員のThaddeus Claggett氏は、人間とAIの法的な結婚を防ぐための法案を提出。「下院法案469号」は、人間とAIの結婚を禁止するだけでなく、AIが法的な人格を持つことも禁じる内容になっています。

法案には次のように書かれています。

いかなるAIシステムも、配偶者、ドメスティック・パートナーとして認められず、人間またはほかのAIシステムとの婚姻やパートナー関係に類似する個人的な法的地位も保持してはならない。AIシステムとの婚姻や個人的なパートナー関係を成立させようとするいかなる試みも無効であり、法的効力を持たない。

狙いは「人間の権利」を守ること

Claggett氏が人間とAIの結婚を禁じようとしているのは、人間がAIに感情移入して結婚することを防ぐというよりも、「人間の法的権利を守るため」という側面が大きいようです。NBC4いわく、その目的は、AIが結婚を通じて代理権や財産に関する意思決定などの法的権限を持つのを防ぐことにあるといいます。

Claggett氏はNBC4にこう語っています。

コンピュータシステムがどんどん人間のように振る舞えるようになる中、それらのシステムが人間にはなれないことを、法律で確実に定めたいと考えています。 人間とロボットが音楽に合わせてバージンロードを歩き、結婚式を挙げる、ということについて話しているわけではありません。将来的にそういったことが起きるかもしれませんが、私たちが言いたいのはそういうことではないのです。

9月に提出されたこの法案は現在、州下院の委員会で審議されており、ほかの州議会議員からどの程度支持されているかはまだわかっていません。