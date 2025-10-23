【しまむらのトップス】がマニアに好評！「めちゃくちゃ高見え」「着回し万能」だって！

トレンドアイテムを気軽に取り入れるなら、旬度の高いプチプラアイテムが揃う【しまむら】が一押し。とはいえ、アイテム数が豊富なぶん、何を買えばいいか悩むことも。そんな時はしまむらマニアたちのリアルバイに注目するのが正解かも！ 今回は、彼女たちが絶賛しているトップスをご紹介。着こなし方もぜひ参考にしてみて。

着て即かわいいシャギーベスト

【しまむら】「シャギーVネックベスト」\1,089（税込）

ふわっとした質感が魅力のシャギーベストは、トレンド感と上品さを両立しながら着回し力も高い優秀アイテム。Vネックデザインが顔まわりをすっきり見せ、重ね着してもバランスよく決まりそう。TシャツやロンTの上に重ねるだけで、シーズンムードもアップ。インフルエンサーでしまラーの@aiii__13kさんも「めちゃくちゃ高見えすぎる」と絶賛しています。

ホックデザインが映えるリブカーディガン

【しまむら】「リブニットカーディガン」\1,969（税込）

程よいフィット感とすっきりしたシルエットが魅力のカーディガン。フロントのホックデザインがアクセントになり、コーデに一点投入するだけで主役級の存在感を放ちます。コーデにエッジをプラスして、コーデをセンスよく格上げしてくれそう。インフルエンサーの@mguu__mさんは「ホックの開け閉めで色んな着方アレンジできて着まわし万能」とコメント。

