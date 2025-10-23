最初は小さかったノルウェージャンフォレストキャットの子猫。ところが成長すると予想以上の大きさに…？ノルウェージャンフォレストキャットの成長記録が話題になっています。動画には「随分大きくなったけれど、可愛い」「美ネコちゃんだね」等のコメントが寄せられ8.5万回以上再生されているようです。

【動画：簡単に抱き上げることができた小さな子猫→3歳頃になると……】

ノルウェージャンフォレストキャットの子猫

TikTokアカウント「山瀬理桜」に投稿されたのは、ノルウェージャンフォレストキャットのタケちゃんの成長記録です。ノルウェージャンフォレストキャットは猫の中でも大型な種類。ですが、子猫の頃は簡単に抱き上げることができる小さなサイズだったそうです。

タケちゃんはすくすくと成長していき、徐々に大きくなっていったのだとか。そして、もうすぐ3歳になる頃には…？

大きなサイズに成長！

抱っこするのも難しいほどのビッグサイズに成長したそう！飼い主さんと並んで見ると、タケちゃんがかなり大きく成長したことがよくわかります。

しかし、まだまだ成長途上というタケちゃん、あと2年ほどかけてもう少し成長するそう。ふわふわの大きな体がチャームポイントのタケちゃん、これからの成長も楽しみですね。

たまには抱っこも

他の投稿では飼い主さんがタケちゃんを抱っこしているシーンの投稿も。「猫を壁に近づけて手で止めたら賢い」という噂を確かめたくなった飼い主さんは、タケちゃんを抱っこして壁に近づけてみたそう。

タケちゃんは、壁にぴたっと手をあてて見事賢い猫だと証明してくれたのだとか！しかし、大きめな猫のタケちゃんを持ち上げるのはなかなか重かったそうでした。

最初にご紹介した投稿は8.5万回以上再生され「随分大きくなったけれど、可愛い」「美ネコちゃんだね」「可愛いモフモフ」等のコメントが多く寄せられ、ノルウェージャンフォレストキャットの魅力にハマる人が続出していたようでした。

TikTokアカウント「山瀬理桜」では、今回ご紹介したタケちゃんや同居猫ちゃん達との暮らしの様子が投稿されています。ノルウェージャンフォレストキャットの魅力たっぷりの投稿に注目が集まっているようです。

写真・動画提供：TikTokアカウント「山瀬理桜」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。