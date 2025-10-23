韓国発のクリーンビューティースキンケアブランド「FoRest by Greenfinger(フォレスト バイ グリーンフィンガー)」が、日本上陸1周年を記念したイベント「FoRest by Greenfinger 日本上陸1周年記念イベント with SEVENTEEN SEUNGKWAN」を開催します。

開催日は2025年12月10日(水)で、豪華ゲストとしてブランドモデルを務めるSEVENTEENのSEUNGKWANさんが登場します！

イベントは記者発表会とファンイベントの構成で実施され、SEUNGKWANさんがブランドへの想いや自身のスキンケアルーティンなどを語る予定です。

FoRest by Greenfinger(フォレスト バイ グリーンフィンガー) 「FoRest by Greenfinger 日本上陸1周年記念イベント with SEVENTEEN SEUNGKWAN」

「FoRest by Greenfinger」の日本上陸1周年を記念したスペシャルイベントが開催決定！

ブランドモデルを務めるSEVENTEENのSEUNGKWANさんをゲストに迎え、特別なひとときをお届けします。

ファンイベントへの参加は、対象商品の購入による抽選招待制となります。

ファンイベント参加方法 (抽選招待)

対象商品購入期間：2025年10月10日(金)17:00〜11月24日(月・祝)23:59

応募方法：morecos+にて期間内に対象商品をご予約いただいた方(ローソンWEB会員限定)の中から抽選

当選人数：550名

イベント実施日程：2025年12月10日(水) 15時〜

会場：東京 都内某所 ※詳細は当選者のみに案内

特設ページ： https://morecos.hmv.co.jp/news/article/251007500/

※詳細な応募方法、対象商品、注意事項等は、morecos+の特設ページをご確認ください。

※イベントの開催時間は変更となる場合がございます。

期間中にmorecos+で対象商品を購入したローソンWEB会員の中から抽選で550名が、SEUNGKWANさんが登壇するファンイベントに招待されます。

限定セットにはオリジナルキーリングが付くものもあります☆

FoRest by Greenfingerについて

「FoRest by Greenfinger」は、自然由来の成分にこだわり、忙しい現代人の疲れた肌に優しい休息(For Your Rest)を与えることをコンセプトにした韓国のクリーンビューティースキンケアブランドです。

日本上陸時からSEVENTEENのSEUNGKWANさんをブランドモデルに起用し、大きな注目を集めています。

SEVENTEEN SEUNGKWANさんについて

1998年1月16日生まれ。

世界で活躍する13人組グループSEVENTEENのメンバーで、VOCAL TEAMに所属しています。

グループでの音楽活動はもちろん、バラエティ番組への出演など、多方面で活躍中です。

ブランドの日本上陸1周年という記念すべき日を、ブランドモデルのSEUNGKWANさんと一緒にお祝いできる特別なイベント！

抽選に参加して、貴重な機会を手に入れてみてはいかがでしょうか。

「FoRest by Greenfinger 日本上陸1周年記念イベント with SEVENTEEN SEUNGKWAN」開催決定のお知らせでした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 自身のスキンケアルーティンなどを語る！FoRest by Greenfinger(フォレスト バイ グリーンフィンガー) 「FoRest by Greenfinger 日本上陸1周年記念イベント with SEVENTEEN SEUNGKWAN」 appeared first on Dtimes.