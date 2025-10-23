タレントの朝日奈央（31）が22日、インスタグラムを更新。テレビ番組で知り合った人気タレントらとの仲良しショットを公開した。

朝日は「フィード投稿に載せないとお二人に怒られちゃうので載せます（こういう冗談も言い合える関係なのが嬉しいです）」とつづり、タレント野呂佳代（41）、元テレビ東京のフリーアナウンサー松丸友紀（44）との仲良しショットを公開した。

そして「ゴッドタンのアシスタントを担当させていただいてから8年ほど経つのですが、初めて3人でご飯に行けました。ご飯行きたいねってずっと話していて、やっと叶った日！ 楽しすぎました」と明かした。

松丸も数日前に同じ写真を添えて「朝日ちゃんの一声で実現した3人会。実は3人だけの会は初めて！！」と明かし、「2人と同じ番組に出演できてるなんて本当私は恵まれてるなぁとしみじみ。そんなゴッドタンももう20年になるとか！？」とつづり、「朝日ちゃんインスタに載せて Xじゃなくてインスタに 3人の写真載せてね ストーリーじゃなくて本投稿に」とハッシュタグを付け投稿していた。