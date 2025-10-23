推しに“差し入れ”がかなうキャンペーン開催 『プリングルズバターキャラメル』再販記念
世界140ヶ国以上で販売されているポテトチップスの代表ブランド「プリングルズ」は、昨年11月に期間限定で販売した人気フレーバー『プリングルズ バターキャラメル』を11月3日より全国のコンビニエンスストア等にて再販売する。
【写真】推しへメッセージを投函できる「差し入れポスト」
同商品は昨年、人気KPOPアイドルのお気に入りフレーバーとして話題になった。スイート系フレーバーは、ポテトチップス市場でも年々拡大しており、昨年の売上規模は2020年と比較すると＋24％と大きく伸長している。もともと韓国で人気のフレーバーで、昨年日本に初上陸。冬の季節にぴったりなバターとキャラメルのとろけるような濃厚な味わいに加えて、ピンクのパッケージというユニークなコンセプトで直近1〜2年のプリングルズの期間限定品のなかでもトップのヒット商品となった。昨年はショート缶のみの販売だったが、今年は昨年の反響を踏まえてロング缶も発売する。
パッケージのピンクのカラーはスイートな味わいを表現しており、女性を中心にかわいらしい見た目が話題に。また、とろけるバターとキャラメルのしずるによって食欲を掻き立てるデザインになっている。フレーバー名「バタ〜キャラメル」の波型「〜」はとろけるイメージを表現している。
今回の再販売を記念し、10月23日から11月4日まで「#推しへ差し入れプリングルズ」キャンペーンを開始。同キャンペーンでは、11月4日の「いい推しの日」に合わせ、ファンから寄せられた“推し”への応援メッセージとともに、『プリングルズ バターキャラメル』を所属事務所（差し入れの受取が可能な事務所を対象）へ差し入れとして届ける。さらに、11月3日・4日には渋谷マークシティにて特設ポストを設置したイベントを開催する。
再販売を記念し、 “推し”への応援をテーマにしたSNSキャンペーンをインスタグラムとTikTokで実施。推しの名前、指定のハッシュタグ「#推しへ差し入れプリングルズ」と一緒に、推しへのメッセージを投稿することで、応援が投稿数としてカウントされる。投稿数の多かった上位10組の推しの所属事務所へ、集まった応援メッセージとともに『プリングルズ バターキャラメル』を差し入れする。
また、渋谷マークシティに、同商品のパッケージをそのまま大きくした「差し入れポスト」が登場。来場者はオリジナルメッセージカードに推しへの熱い想いや応援コメントを自由に書き込み、ポストに投函することでキャンペーンに参加できる。
さらに、ポストにメッセージを投函した人の中から、各日先着150人（2日間で合計300人）に、推しへの想いを書き入れて完成させる限定ステッカーをプレゼント。当日は『プリングルズ バターキャラメル』をその場で購入できる自販機も設置される。
■イベント詳細
開催期間：2025年11月3日（月・祝）〜11月4日（火）
開催場所：渋谷マークシティマークイベントスクエア
アクセス：渋谷駅直結
営業時間：午前11時〜午後7時
入場料：無料
