俳優の岡部たかし（53）が22日までに、インスタグラムを更新。NHK連続テレビ小説「ばけばけ」で共演中の女優円井わん（27）と地元・和歌山を旅したことを明かした。

岡部は「地元も地元ド地元を仲良しのわんちゃんと旅させてもらいました。愛犬じゃないよ円井わんちゃんだよ」とつづり、円井わんと、おちゃめなポーズのツーショットを公開した。

そして「引き続き、ばけばけもよろしくお願いします。NHK（近畿地方）「えぇトコ ／ばけばけコラボ！」に出演します。10／23（木）20：15〜。お時間ありましたら是非」と呼びかけた。

この投稿に「わんちゃん、可愛い名前ですよね。岡部さんと、デート…楽しそう」「関東でも放送してくれないかな……」「ステキなお二人のポーズ。海をバックに絵になりますね」などのコメントが寄せられている。

また円井も自身のインスタグラムを更新し、「ばけばけで共演中の岡部たかしさんと和歌山をめぐりました！たくさん案内して頂けて楽しかったし美味しいものたんまり頂きました」とつづり、岡部とのツーショットなどを公開している。