アメリカのトランプ大統領は22日、来週、韓国で行う予定の中国の習近平国家主席との首脳会談で「少なくともレアアースについては合意できると思う」と話しました。

アメリカ トランプ大統領

「少なくともレアアースについては合意できるだろう。関税はレアアースよりもずっと強力だ」

レアアースをめぐっては、中国が輸出管理の強化を発表し、アメリカが強く反発していましたが、首脳会談で緊張緩和に向けた合意ができるとの考えを示したかたちです。

また、トランプ氏は▼中国がアメリカ産大豆の購入を停止している問題や、▼核軍縮をめぐっても合意に達する可能性があると話しました。

そのうえでトランプ氏は習氏に対して、ウクライナに侵攻しているロシアからの石油の購入を停止するよう求める考えを示しました。

一方、ハンガリーで開催を予定していたプーチン大統領との首脳会談については「キャンセルした」と明言。トランプ氏は、「目指すべき場所に到達できないように感じた」と述べる一方、「将来的には会談するだろう」と強調しました。