北大路欣也（82）がこのほど、東映京都撮影所（京都市）で取材に応じ、主演する藤沢周平の長編小説を原作に、隠居した武士の第2の人生を描く時代劇シリーズ第9作「三屋清左衛門残日録 永遠の絆」への意気込みを語った。

シリーズの魅力について「自然の流れの中で1歩1歩成長する清左衛門にはあこがれます」。今も最前線で活躍する銀幕スターは、主人公に特別な思いを抱いている。

同シリーズにレギュラー出演していた栗塚旭さんが亡くなった。北大路は「何十年も前からお互いに働いてきた。いろんなことを思い出す。すばらしい、明るい、声がとても響くすばらしい方でした」と悼んだ。

今作で描かれるのは、理不尽な苦しみを背負う者たちに訪れる悲劇。若い夫婦、結城友助を佐藤流司、妻はなえを山谷花純が演じる。

佐藤は北大路と共演で印象に残ったことについて「せりふのないシーンのたたずまいや、目で語る目力の持つ説得力の次元が違う」と感嘆した。

時代劇専門チャンネルとJ：COMの共同制作。12月7日午後7時に「日本映画＋時代劇 4K」でテレビ初放送される。J:COM STREAMでは12月7日午後7時に独占配信開始。時代劇専門チャンネルでは来年3月放送予定。