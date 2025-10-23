

【書影を見る】『なぜ勉強すればするほど頭が悪くなるのか? 日本の教育問題を解決する画期的勉強法アクティブリコール』

2025年1月から3月まで放送され、反響を呼んだTBSドラマ「御上先生」。その中で登場した勉強法「アクティブリコール」について、『なぜ勉強すればするほど頭が悪くなるのか？ 日本の教育問題を解決する画期的勉強法アクティブリコール』を上梓した西岡壱誠氏が解説します。

アクティブリコール＝あとから思い出す勉強法





みなさんは、「アクティブリコール（Active Recall）」という勉強法を知っていますか？ 日曜劇場「御上先生」2話でも紹介された勉強法であり、最近、教育現場や学習系のメディアで注目を集めている勉強法です。これを直訳すると「能動的な想起」。簡単に言えば、「あとから思い出す勉強法」です。

実はこれ、既存の参考書や問題集を用いた勉強法とは一線を画す勉強法です。その上で実際に自分が学校現場で生徒に実践してもらうと、かなり効果を感じてくれる生徒が多い勉強法でもあります。今日はこの勉強法についてみなさんにお伝えさせてください。

基本的なやり方は、「白い紙に勉強したことを思い出して書いていく」というものです。

たとえば英単語を覚えたあと、何も見ずに紙に書き出してみる。「どんな単語を覚えたっけ？」と自分の記憶をたどりながら、ゼロから再構築していく。この“思い出す”過程こそが、脳の記憶を強化し、知識を長期的に定着させる鍵になるのです。

多くの人は授業後にノートを見返したり、マーカーを引いたりして復習します。しかし、それは「再読」にすぎません。アクティブリコールでは、ノートも参考書も一切見ず、白紙に書き出していく――この「何も見ないで思い出す」プロセスが、最も脳を活性化させ、学力を伸ばすと科学的にも実証されています。

もう少し具体的に説明しましょう。1日の終わりに白紙の紙を1枚用意し、その日に学んだことを思いつく限り書き出してみます。教科名ごとに区切ってもいいし、「今日習った中で印象に残ったことベスト3」でも構いません。大切なのは、ノートを見返さず、自分の記憶を頼りに「ゼロから思い出す」ことです。そして、15分経って書けることがなくなったと思ったら、ノートを見返して確認していきます。

1.1日の終わりに白紙の紙を1枚用意する

2.勉強したことを思いつく限り書いてみる

3.ノートを見返して、自分の知識の穴を見つける

ここで重要なのは、「何も見ないこと」です。思い出せなかったとしても、考えること。何かを書くこと。決して、15分間は「あれなんだったっけ？」と思っても何も見てはいけません。何かを見て、ヒントにして思い出すのではなく、頭の中だけで思い出すことがとても重要です。

書くことは本当になんでもいいです。「なんとかかんとかさんが、なんかよくわからないけど悪いことをした」とかでもいいですし、「先生がこんなようなことを言っていたような気がする」でもいいですし、「なんかこんなようなことが書いてあったような」みたいなあやふやな知識でも問題ないです。とにかく、書くこと。書いて思い出そうとする、その時間自体に意味があります。15分間、とにかく自分の中にインプットした知識をたくさん書き出してみるようにするのです。

アクティブリコールの注意点

アクティブリコールをする際には、注意しなければならないことがあります。それは、「何も見てはいけない」ということです。つい「なんだったかな」と思ってノートを見てしまいそうになるかもしれませんが、それでは意味がありません。

アクティブリコール最大のポイントは、「何も見ないで思い出す」ことにあります。参考書やノートを片手に復習してしまうと、それは「再読」「見直し」になってしまい、脳はあまり活性化しません。「あ、そうそう、これだった」と思い出すことは、“確認”にはなっても、“記憶の再構成”にはならないのです。思い出せないことがあっても、それで構わないのです。むしろ「思い出せない」という経験をすることこそが、次回以降の定着につながります。

もう一つの注意点は、「思い出せた量」をあまり気にしない方がいい、ということです。アクティブリコールを実行すると、多くの人が「思い出せた量」が増えているかどうか、つまりどれくらい思い出せたかを定量的に測ろうとします。たとえば、「今日は昨日より20個多く思い出せたからよかった」「全然書けなかったから今日はダメだった」と、数字や成果で評価したくなる気持ちはわかります。

でも実は、それにはあまり意味がありません。というのも、アクティブリコールは思い出した“量”が大事なのではなく、「思い出そうと頭を捻った時間」それ自体が脳のトレーニングになるからです。

仮に何も書けなかったとしても、頭の中で「あれ、何だったっけ……」「たしか、こういう感じの単語だったような……」と記憶を探る過程こそが、記憶の再構成を助け、長期記憶として定着するために不可欠なステップなのです。たとえるなら、筋トレで「どれだけ重いバーベルを持ち上げたか」よりも、「どれだけ筋肉を使ったか」が重要なのと同じです。

だからこそ、思い出せた量が少ない日があっても落ち込む必要はありません。むしろ、「思い出そうとした時間があった」ことそのものが大切であり、やがてその積み重ねが大きな記憶力の向上につながっていくのです。

習慣化して初めて、効果が表れる

アクティブリコールは、繰り返しによって効果が表れます。1回で全てを完璧に思い出すことは難しいのは当然です。毎日繰り返して、「夜にアクティブリコールをすることになるんだから、それまで覚えておかないとな」と考えられるようになってくると、少しずつ思い出せるようになっていきます。習慣化して初めて、効果が表れるのです。

それなのに、「昨日やったのに思い出せない、自分はダメだ」と感じてしまう人は多いです。思い出せないのは普通のことです。むしろ、思い出せなかった部分こそ、次に復習するべき“穴”として可視化できている証拠です。焦らず、何度も繰り返すことで、記憶は確実に定着していきます。ぜひ継続して実行できるようにしていきましょう。

（西岡 壱誠 ： ドラゴン桜2編集担当）