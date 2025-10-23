大谷翔平が“颯爽”と歩く姿に反響「こんな豪華なチームが負けるはずがない」ド軍ナインが敵地トロントへ

大谷らドジャースナインが敵地トロントへと向かった(C)Getty Images

いざ、決戦の地へ――。ドジャースは現地時間10月24日から始まるブルージェイズとのワールドシリーズに向け、第1戦と第2戦が行われる敵地トロントへと向かった。

【写真】いざトロントへ！大谷翔平が颯爽と登場 WSの舞台へ向かうナインをチェック

球団公式インスタグラムは「次の目的地：ワールドシリーズ」と記し、大谷翔平らドジャースナインが飛行機に乗り込む様子を公開している。

大谷は白のTシャツと黒のパンツ姿で、ベージュのブルゾンを右手に持って颯爽と歩く姿が印象的だ。さらに、帽子を後ろ向きに被り、首にはヘッドフォンをかけている。