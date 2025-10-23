¥ì¥¢¥ë¡¢¸ø¼°Àï4Ï¢¾¡¤Ç¡È¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¡É¤Ø¡ª¡¡¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¾å¤êÄ´»Ò¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤òÎ¨¤¤¤ë¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤¬¡¢½µËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤Î¡È¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¡É¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£22Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè3Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤³¤½°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ù¡¹¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¼çÆ³¸¢¤ò¾¸°®¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÁ°È¾¤¬½ªÎ»¤·¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢57Ê¬¤Ë¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤¬Êü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ò¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢¡ÈÇò¤¤µð¿Í¡É¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥²¡¼¥à¤Ï1¡Ý0¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¡¢¾¡Íø¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬CL3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÃÊ³¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯Æþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä»þ´Ö¤¬Áý¤¨¡¢¥ê¥º¥à¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö»î¹çÁ°¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤³¤ì¤ÏÇ¦ÂÑ¤Î»î¹ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ë»î¹ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿Í×°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø¼°Àï4¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Ï¤È¤Æ¤â´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤»î¹ç¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¥é¥¤¥ó´Ö¤ÇÈà¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Ø¥¿¥Õ¥§Àï¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢º£Æü¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Æü¤Ï¥´¡¼¥ë¤â·è¤á¤¿¡£Èà¤Î¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¦¡£¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Î»¿¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹Àï¤Î¾¡Íø¤Ç¸ø¼°Àï4Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£¸½ºß¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ëÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢26Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè10Àá¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤Î¡È¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¡É¤Ø¤ÈÎ×¤à¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¾å¤êÄ´»Ò¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼¡¤Ï¡È¥¯¥é¥·¥³¡É¤À¡£Èó¾ï¤Ë°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë»î¹ç¤À¡×¤È¸ý¤Ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡ÖÆüÍËÆü¤Î»î¹ç¤Î½ÅÍ×À¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤²¤µ¤ÊÊ¬ÀÏ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î½Å¤ß¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ë¥µ¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï½ç°Ì¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë»î¹ç¤À¡£¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ÆÎ×¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè3Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤³¤½°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ù¡¹¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¼çÆ³¸¢¤ò¾¸°®¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÁ°È¾¤¬½ªÎ»¤·¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢57Ê¬¤Ë¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤¬Êü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ò¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢¡ÈÇò¤¤µð¿Í¡É¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥²¡¼¥à¤Ï1¡Ý0¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¡¢¾¡Íø¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬CL3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø¼°Àï4¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Ï¤È¤Æ¤â´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤»î¹ç¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¥é¥¤¥ó´Ö¤ÇÈà¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Ø¥¿¥Õ¥§Àï¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢º£Æü¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Æü¤Ï¥´¡¼¥ë¤â·è¤á¤¿¡£Èà¤Î¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¦¡£¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Î»¿¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹Àï¤Î¾¡Íø¤Ç¸ø¼°Àï4Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£¸½ºß¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ëÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢26Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè10Àá¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤Î¡È¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¡É¤Ø¤ÈÎ×¤à¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¾å¤êÄ´»Ò¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼¡¤Ï¡È¥¯¥é¥·¥³¡É¤À¡£Èó¾ï¤Ë°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë»î¹ç¤À¡×¤È¸ý¤Ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡ÖÆüÍËÆü¤Î»î¹ç¤Î½ÅÍ×À¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤²¤µ¤ÊÊ¬ÀÏ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î½Å¤ß¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ë¥µ¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï½ç°Ì¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë»î¹ç¤À¡£¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ÆÎ×¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£