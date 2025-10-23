Ë¡À¯Âç³Ø¶µ¼ø¡¡ÀÐÇËÌÐ»á¤ÎºÇÂç¤Î¼ºÇÔ¢ªÎ¢¶âÌäÂê¤ÇÍî¤ÁÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÁíºÛ¤Ë¤Ê¤ëÉÏË³¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤¿¤¬¡¢Åö¤¿¤ê¤¯¤¸¤ËÅ¾´¹¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡»³¸ýÆóÏºË¡À¯Âç³Ø¶µ¼ø¤¬£²£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢£²£±Æü¤ËÂà¿Ø¤·¤¿ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý¶µ¼ø¤Ï¡ÖÀÐÇË¤Ï¡¢Î¢¶âÌäÂê¤ÇÍî¤ÁÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÁíºÛ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÉÏË³¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÅö¤¿¤ê¤¯¤¸¤ËÅ¾´¹¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤³¤½¡¢ºÇÂç¤Î¼ºÇÔ¡£ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ÎºöÆ°¤Ëµ£Á³¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼«Ì±ÅÞÊ¬Îö¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª°Î¶È¤ò¤Ê¤·¤¨¤¿¤À¤í¤¦¡£ÁíÁíÊ¬Î¥¤ÇÇ´¤ë¼ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¿È¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤â¤Ã¤ÈÇ´¤ê¶¯¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â³¤¯£Ø¤Ç¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀÐÇË¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¶¦´¶¤·¤¿¤·¡¢¶áÇ¯¤Þ¤ì¤Ë¸«¤ëÃÎÅª¤Ê¼óÁê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¼«Í³¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÀ¯¼£¤Î¶ì¶¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Î¤â¤¦¤Ò¤ÈÆ¯¤¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË»á¤Î¼óÁêºß¿¦Æü¿ô¤Ï£³£¸£¶Æü¤Ç¡¢´ü´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¿¹´îÏ¯»á¤è¤ê£±Æü¾¯¤Ê¤¤Àï¸å£²£´ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£