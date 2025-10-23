カラオケルーム内で迷惑行為→動画投稿、ビッグエコーが謝罪「全客室の徹底清掃」「店内巡回を徹底」
カラオケ店・ビッグエコーを展開する第一興商は22日、公式サイトにて、店舗での迷惑行為について声明を発表した。
【写真】「ビッグエコー」Xでも言及
「ビッグエコー店舗での迷惑行為に関するお知らせ」と題した文書を発表。「10月20日22時30分頃、『カラオケルーム内で自身の股間をメニュー表で隠した姿の動画がSNS上へ投稿されており、ビッグエコーの店舗なのではないか？』とのご指摘があり、その後、同様のご指摘がインターネット上を中心に多数寄せられました」と説明した。
続けて「お客様ならびに関係者の皆様に、ご心配とご迷惑をおかけしましたことを心より深くお詫び申し上げます」と謝罪。「弊社にて事実関係を調査したところ、当該事象はビッグエコー練馬店で行われたものと判明致しました」とつづった。
対策について「当該事象を受け、同店舗につきましては、全客室の徹底清掃と全てのメニュー表の交換を実施致しました。また、動画投稿者への対応につきましては、今後関係機関と協議のうえ決定して参ります」とし、「弊社は、本件事件を重く受け止め、カラオケ全店舗において、改めて従業員による店内巡回を徹底しお客様に安心してご利用いただける環境づくりに努めて参ります。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます」と呼びかけた。
