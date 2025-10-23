俳優の星野真里（44）が22日、Instagramを更新。指定難病「先天性ミオパチー」を患う10歳の長女・ふうかさんが撮影した自身の写真を披露した。

2024年9月15日に更新したInstagramで、ふうかさんが生まれながらに筋組織の形態に問題があり、生後間もなく、あるいは幼少期から筋力低下に関わる症状が認められる「先天性ミオパチー」と診断されたことを公表した星野。その後、ふうかさんの日常を紹介するInstagramを開設し、家族ショットや10年前と比較した写真などを投稿している。

22日は、自身のInstagramで、「何にでもなれます。まだまだ被写体にもロークの遊び相手にだって」「#娘撮影」「#もうすぐアラフィフ」「#威厳はないけど怖い母」「#ロークにとってはただの遊び仲間」と、ふうかさんが撮影した、愛犬・ロークと写る最新ショットを披露した。この投稿にファンからは、「相変わらずの美貌」「娘さんが撮影したんですか？撮影上手」など、様々なコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）