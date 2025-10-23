2人の子どもがいる歌手の浜崎あゆみが、アンコールの様子を公開し、様々な反響が寄せられている。

2026年1月10日まで、日本各地を始め、シンガポールや上海などを巡る、アジアツアーを開催中の浜崎。Instagramでは、肩のタトゥーが見えるタンクトップ姿でリハーサルに臨んでいる様子や、ラインストーンがあしらわれた衣装でステージに立つ姿などを投稿している。

また、2人の息子が公園の遊具で遊んでいる写真や、着物姿での親子ショットなどのプライベートショットも投稿しており、「あゆママ尊敬します」「子どもさんたちとの時間もきちんと作ってあげてるなんてさすがあゆですね」「チビちゃんたち大きくなったね」「歌姫の家族写真が見れてうれしい」などのコメントが寄せられ話題になっていた。

「AIなのかな？レベルのビジュ」「20代のギャルに見える！」アンコールでの姿が話題に

10月22日は、「わっちゃわちゃ幸だったアンコール #仙台」とコメントし、肩や太ももを出した衣装を着ている仙台公演でのアンコールの様子を披露した。

この投稿にファンからは、「AIなのかな？レベルのビジュ」「20代のギャルに見える！」「姫美しすぎます」「アンコールの衣装が毎回神ってる」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）