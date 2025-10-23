ドル円理論価格 1ドル＝151.58円（前日比-0.32円） ドル円理論価格 1ドル＝151.58円（前日比-0.32円）

ドル円理論価格 1ドル＝151.58円（前日比-0.32円）



割高ゾーン：152.63より上

現値：151.99

割安ゾーン：150.54より下



過去5営業日の理論価格

2025/10/22 151.90

2025/10/21 151.53

2025/10/20 151.66

2025/10/17 150.88

2025/10/16 150.07



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

