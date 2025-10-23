女優の浜辺美波（25）が23日までに自身のインスタグラムを更新。現在出演中のフジテレビ“水10”ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）のオフショットを披露した。

渋谷にひっそりとたたずむ八分（はっぷん）神社の巫女を演じる浜辺。22日の放送を告知すると「くだものセーターは撮影現場で、ジャックポットニットと呼ばれていました 何度も口に出して言いたくなりますジャックポットニットジャックポットニットジャックポットニット レトロで可愛いです」とカチューシャにセーター、スカート姿のオフショットをアップ。

さらに「坂東彌十郎お父様と実の息子さんである坂東新悟さんのシーンもとても楽しかったです」と歌舞伎俳優の2人との3ショットも投稿。新人の放送作家・蓬莱省吾役の神木隆之介とのショットも披露した。

浜辺と神木はNHK朝の23年の連続テレビ小説「らんまん」で夫婦役を演じていた。

浜辺の投稿に、フォロワーからは「浜辺美波ちゃん、可愛い キウイがいっぱい！」「お洋服も巫女さん姿もどっちも似合っちゃうの天才すぎる」「巫女さん姿が可愛すぎるし、ジャックポットセーターもかわいい」「超いいね」「素敵な笑顔ですね。あなたの笑顔を見ると私の世界が明るくなります」といった反響が寄せられている。