Ｓ＆Ｊ<5599.T>は底堅い。同社は２２日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の単独決算に関し、経常利益が従来の予想を１億７１００万円上回る２億８０００万円（前年同期比４８．１％増）で着地したようだと発表。減益予想から一転して増益で着地する格好となった。同社株は前日に大きく上昇していたことから、寄り付き直後に目先の利益を確定する売りが出たものの、下値を探る姿勢は限られて持ち直した。



インシデント対応や脆弱性診断の受注があって、売上高は計画を５００万円上回る１１億円（同２１．１％増）となったもよう。上期の採用計画に対して一部遅れが発生し、経費の発生が第３四半期以降にずれ込むこととなり、中間期の利益が計画に対して上振れする。



出所：MINKABU PRESS