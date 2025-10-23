本日10月23日（木）24:59〜26:29 日本テレビ（関東ローカル）にて、新型スター発掘バラエティ「ギブミーキャッチコピー〜名付けよ！未来のスターたち〜」を放送。

※TVer・日テレ無料（放送後1か月）、Hulu（1年間）での見逃し配信あり

日本テレビと一般社団法人日本音楽事業者協会（音事協）による試みで、昨年に続き今年で2回目。音事協所属の各事務所112社の中から選出された「才能の原石」たち15組が、オリジナリティに溢れた圧巻のパフォーマンスを見せる！

MCは川島明（麒麟）、劇団ひとり、ヒコロヒー。最大の特徴はMC3名が、それぞれの出場者に対してキャッチコピーを命名すること！未来のニュースターたちの魅力を、的確かつキャッチーに捉え、世に送り出す。さらに今回は現役コピーライター・武井宏友氏も参戦！MCたちが「これぞプロだね」と唸る至極のコピーを次々と繰り出す。

俳優・歌手・モデル・アーティスト・芸人など出場者のジャンルは多岐に渡り、芸歴も様々。今回は「音ネタ部門」「芸歴1年目部門」「ショートネタ部門」「CMのあの子部門」「強めの肩書き部門」と部門別に紹介する。幅広いバックグラウンドを持つ、多種多様な未来のスターたちに劇団ひとりが「すぐ売れると思う」と太鼓判を押す場面も。

芸能界でも卓越したワードセンス、ボキャブラリーを持つMC3名は、彼らに一体どんなキャッチコピーをつけるのか？

【音ネタ部門】

■清川雄司 （吉本興業所属）

哲夫（笑い飯）も絶賛する隠し芸ネタを持ち、若手の賞レースでも優勝経験のある清川。今回はある事をしながら紙切りを披露するのだが…まさかの展開に川島が思わずツッコむ！

■鈴木ジェロニモ （プロダクション人力舎所属）

芥川賞作家・又吉直樹も認めるハイレベルなワードセンスと、アカペラサークルで鍛えたリズム感で生み出した唯一無二の音ネタを披露。劇団ひとりが「アメリカのオーディション番組に余裕で行ける」と評価するほどの爆笑パフォーマンスは必見！

■津吹みゆ （クラウンミュージック所属）

日本歌手協会最優秀新人賞を獲得した演歌歌手・津吹みゆは、フランス・パリでオペラも経験し、抜群の歌唱力を持つ。そんな彼女が今回挑んだ、圧巻の「演歌とオペラの二刀流パフォーマンス」にご注目！

【芸歴1年目部門】

■福はら777 （ワタナベエンターテインメント所属）

「おもしろ荘」にも出演し、デビュー後即ブレイクの呼び声高い福はら777。これまでの人生26年間の私生活をさらけ出したというネタに一同爆笑！ヒコロヒーがつけた、言い得て妙なキャッチコピーとは？

■富田黎 （Thanks所属）

芸歴1年未満ながら「相棒」に出演し、堤幸彦監督の映画への出演も決定している大型新人俳優。気弱な演技が得意…ということでヒコロヒーと即興芝居に挑戦。ヤンキー役のヒコロヒーと織りなす独特の富田ワールドに刮目せよ！

■SEVENIC （ワタナベエンターテインメント所属）

5000人以上の中から選ばれ、今年5月にデビューした5人組ダンス＆ボーカルグループ。洗練されたパフォーマンスとはギャップのある、○○風のメンバー自己紹介には笑いも。劇団ひとりのちょっぴり不謹慎なコピー、川島の元も子もないコピーにスタジオが湧く！

【ショートネタ部門】

■おなご （松竹芸能所属）

イマドキ女子の感性を活かしたショートネタが得意なコンビ。ある特技も披露するのだが…予想外の結果にヒコロヒーが猛反発！そんな中、現役コピーライター・武井氏が、卓越したセンスでキャッチコピーをつける。

■ウォーターズ （グレープカンパニー所属）

「水曜日のダウンタウン」でも注目された、勢いのあるショートネタが持ち味。ネタとは関係ない本人の髪型に川島がつけた、予想の斜め上を行くキャッチコピーとは？

■浅桜ぽんず （タイタン所属）

渡辺直美に激似と話題の芸人。似せるために体重を30キロ増やしたという「細かすぎる渡辺直美モノマネ」にスタジオが笑いの渦に包まれる！

■さすらいラビー （太田プロダクション所属）

数々の賞レースで結果を出す実力派コンビだが、今回はクセの強い即興ショートネタで勝負！だが待ち受けるのは、MCたちからのムチャぶりの数々…果たしてその結果は？

【CMのあの子部門】

■松尾そのま （エイベックス・マネジメント・エージェンシー所属）

あるCMで「この子誰？」「気になる！」と話題となった松尾。何をしても「カワイイ」とSNSでは毎回大反響！そんな彼女が自信を持って披露したある特技に、川島が秀逸なキャッチコピーをつける。

■白倉碧空 （フロム・ファーストプロダクション所属）

ドラマ「御上先生」にも出演した、各局ひっぱりだこの注目俳優が劇団ひとりと即興演技バトル。白倉の迫真の演技に、劇団ひとりがタジタジ…？まさかの展開にスタジオ爆笑！

【強めの肩書き部門】

■大津夕陽・大津朝陽 （サンミュージック所属）

双子の俳優。2人とも武術太極拳の元日本代表で「世界2位」の肩書を持つ。双子を活かしたシンクロする武術パフォーマンスでスタジオを沸かす！

■澤井一希 （アービング所属）

身長190センチ超えの抜群のスタイルでパリコレモデルを務め、配信ドラマ「ガンニバル」にも出演。そんな申し分のないスペックを持つ彼が、今回披露したのは驚きの芸だった…。MCたちも絶賛するキャラクターに注目！

■リンリン （ビクターミュージックアーツ所属）

「近い将来とてつもない強い肩書きがつく可能性がある」というお笑いコンビ・リンリンの林田淳二。彼の衝撃エピソードに、スタジオは笑いに包まれる…かと思いきや、コピーライター・武井氏のまさかの異議申し立てに、荒れる予想外の展開に！

＜出演者＞

【MC】 川島明（麒麟）、劇団ひとり、ヒコロヒー

【進行】 黒田みゆ（日テレアナウンサー）

【コピーライター】 武井宏友

【未来のスター（出場者）】 浅桜ぽんず、ウォーターズ、おなご、大津朝陽・大津夕陽、清川雄司、さすらいラビー、澤井一希、白倉碧空、鈴木ジェロニモ、SEVENIC、津吹みゆ、富田黎、福はら777、松尾そのま、リンリン

（五十音順）