「ブルックス ブラザーズ」と「エンジニアド ガーメンツ」がコラボ　デニムのタキシードジャケットなど全13型

「ブルックス ブラザーズ（Brooks Brothers）」が、「エンジニアド ガーメンツ（ENGINEERED GARMENTS）」とのコラボレーションコレクションを発表した。10月23日からブルックス ブラザーズ 表参道店、新宿伊勢丹店、福岡岩田屋店、公式オンラインストア、エンジニアド ガーメンツ青山、ネペンテス大阪、ネペンテス博多で取り扱う。

コラボは、エンジニアド ガーメンツ創業者の鈴木大器と、ブルックス ブラザーズのCEO ケン・オオハシ、クリエイティブ ディレクターのマイケル・バスティアン（Michael Bastian）の会話の中で、マイケルがエンジニアド ガーメンツの得意とするカジュアルウェアの枠を超えた新たな方向性の模索を提案したことからスタート。「フォーマルとカジュアルという一見相反する2つの要素を絶妙なバランスで融合させたフォーマルウェアの新しい解釈」を生み出すことを目的に、ブルックス ブラザーズのハイライン「ブラック フリースライン」のアイテムとして開発した。

鈴木がこれまで手掛けてきたフォーマルウェアから着想を得て、ブルックス ブラザーズのアイテムにディテールを加え再構築した全13型を展開。サテンのピークドラペルで仕上げたデニムのタキシードジャケットや、リラックスフィットのファティーグパンツ、1960年代に展開していたブルックス ブラザーズの「クラニー（Clarney）」シャツをオマージュしたデニムとオックスフォード生地のクラバットシャツなどをラインナップする。価格帯は6万1600〜20万9000円。コレクションには、鈴木のブルックス ブラザーズに対する愛着と、ブランドの定番アイテムを進化させたいという願望を反映したという。

鈴木は「ブルックス ブラザーズは、若い頃から知っていて愛用してきたブランドであり、その歴史、象徴的なアイテムやスタイル、哲学のすべてには深く共鳴するものがあります」とコメント。ケンは「ブルックス ブラザーズは常に伝統を尊重しながら、アメリカンスタイルを進化させる方法を模索してきました。驚くべきことに、このブランドは200年の歴史の中で、伝統と同じくらい革新をその核に据えてきました。これは特にディナージャケットやアクセサリーといったフォーマルウェアにおいて顕著です。ダイキ率いるエンジニアド ガーメンツとのパートナーシップにより、フォーマルウェアのルールを全く新しい視点で探求することができました。伝統と予想外の創造性を融合させ、オーセンティックな中に新鮮な息吹を共存させたのです」とコメントしている。

