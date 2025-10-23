ETF売買動向＝23日寄り付き、日経レバの売買代金は282億円 ETF売買動向＝23日寄り付き、日経レバの売買代金は282億円

23日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比0.7％増の731億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同18.8％増の514億円となっている。



個別ではｉシェアーズ 米国債２０年超 ＥＴＦ <2255> 、ｉシェアーズ・コア米国債７－１０年 ＥＴＦ <1656> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＦＴＳＥ世界国債 <2511> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ インドＮｉｆｔｙ５０ <233A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国 <2515> など13銘柄が新高値。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が4.24％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が3.49％高、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> が3.22％高と大幅な上昇。



一方、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> は4.14％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> は3.50％安、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> は3.41％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は3.38％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> は3.15％安と大幅に下落している。



日経平均株価が703円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金282億9000万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金は281億1700万円で、同水準の商いとなっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が68億2300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が47億4500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が39億3100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が19億2000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が16億6900万円の売買代金となっている。



