あのパリパリ食感をケーキで！「紗々ミルクレープ（抹茶ティラミス）」が銀座コージーコーナーから新発売

銀座コージーコーナーと、ロッテのロングセラー商品「紗々」がコラボレーションした「紗々ミルクレープ」に、待望の新フレーバーとなる「紗々ミルクレープ（抹茶ティラミス）」が登場です。

抹茶スイーツ好きには嬉しい新商品！

「紗々ミルクレープ」は2021年に初登場したコラボ商品で、紗々ならではのパリパリチョコの食感と風味が味わえるミルクレープです。

今回新登場の「紗々ミルクレープ（抹茶ティラミス）」は、「紗々」発売30周年を記念したケーキ限定フレーバーとなります。記念イヤーの取り組みとして両社でケーキオリジナルのフレーバーを検討し、これまで発売してきた「紗々」の中でも人気の高かった“抹茶味”に、ケーキらしさをプラスした“抹茶ティラミス味”が誕生。

紗々の食感をイメージしたチョコのパリパリ食感はそのままに、抹茶とマスカルポーネクリーム、そしてココアクレープとクリームの層が織りなす、抹茶のふくよかな味わいを楽しめるミルクレープに。

ケーキ限定「紗々」の味わいをぜひ楽しんでみてください！

「紗々ミルクレープ（抹茶ティラミス）」は2025年10月24日（金）から全国の銀座コージーコーナー 生ケーキ取扱店（※）で販売。※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

紗々ミルクレープ（抹茶ティラミス）