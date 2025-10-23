「複数の関係者は、読売ジャイアンツの岡本一塁手、三塁手が、今季終了後にポスティングされないと確信している。岡本は29歳で、日本では248本塁打の最高の打者のひとり」

日本時間21日、全米記者協会のフランシス・ロメロ記者が自身のXで、巨人の主砲・岡本和真（29）のメジャー挑戦について、こう投稿した。

岡本は昨オフに公の場で初めてメジャーへの思いを明かし、今オフにポスティングによるメジャー挑戦を目指していた。その岡本は21日、川崎市のジャイアンツ球場で自主トレを行い、これに反応。「別に行くとも行かないとも言っていない。ポスティングは球団の許可が必要なもの。僕がどうこうできる話ではない。なんとも言えない」と話した。さる巨人OBがこう言った。

「3度の本塁打王などの功績があるため、球団は今オフのポスティングを認める方針といわれている。代理人も決まっている中で、ロメロ記者がメジャー移籍しないと投稿した。阿部監督は来季、勝負の契約最終年。あるいは、球団の方針が変わったのか……」

岡本は5月に左肘靱帯を損傷し、3カ月の長期離脱を余儀なくされたものの、69試合に出場して打率.327、15本塁打、49打点の成績を残した。海外FA権取得は最短で来季中となっている。

「阿部監督が『岡本がいないと勝てない』と痛感したのは確か。ただ、昨オフは先輩の菅野が海外FA権を使ってメジャー移籍することになったため、投打の軸を同時に退団させられないという球団の意向をくんで、泣く泣く1年待った経緯がある。今オフは一歩も引く気はないでしょう」（前出のOB）

またぞろ、モメることにならなきゃいいけど……。

巨人と言えば今季の結果を受けて二岡ヘッドの退任が決まったが、チーム内では杉内投手チーフコーチの責任を追求する声が噴出。「人任せ」「グチばかりで立て直せない」などと散々な言われようである。いったい今、何が起きているのか。その"辛辣な評判"とは。

