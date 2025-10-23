ワールドシリーズ（日本時間25日開幕）連覇を目指すドジャースの相手がブルージェイズに決まった。

ドジャース大谷はWシリーズでも「打てそうな打席」が続くのか？ 開幕まで1週間空くメリット&デメリット

1993年以来、32年ぶりに出場するブ軍は今季、激戦区であるア・リーグ東地区でリーグ最高勝率.580で優勝。ポストシーズンを勝ち上がり、マリナーズとのリーグ優勝決定シリーズでは第7戦までもつれながら、最後は4-3で接戦を制した。

就任3年目にしてワールドシリーズに導いたジョン・シュナイダー監督（45）は慎重な采配で知られる。昨年のヤンキース戦では相手の主砲アーロン・ジャッジを試合序盤、走者なしの場面で歩かせるなど、計5度の申告敬遠でスタンドのヤンキースファンから大ブーイングを浴びた。ジャッジに対する警戒は緩むことなく、今年も13試合で計7度の申告敬遠、地区シリーズでの対戦でも勝負を避けた。

指揮官は就任1年目、23年のエンゼルス戦でブ軍バッテリーは初回に大谷と真っ向勝負して先制ソロを許した。主力選手から大谷との勝負を非難されるシーンが中継局によって流された。

大リーグに詳しいスポーツライターの友成那智氏がこう言った。

打線は長距離打者が揃い、上位から下位まで切れ目なし

「それ以降、シュナイダー監督は大谷との勝負を避けるようになり、申告敬遠は7度を数える（球団通算8度）。ジャイアンツの10度に次ぐ多さです。今季、ブ軍投手陣の申告敬遠25個はリーグ5番目。ワールドシリーズでは、より慎重になるだろうし、シュナイダー監督は試合序盤でも大谷を歩かせると思う」

一方、ア・リーグ優勝決定シリーズMVP（打率.385、3本塁打、3打点）を受賞したウラジミール・ゲレロJr（26）が牽引する打線は破壊力抜群だ。ゲレロの他、スプリンガー（36=打率.309、32本塁打、84打点）、カーク（26=同.282、15本塁打、76打点）らの長距離打者が揃い、チーム打率.265（メジャー1位）、191本塁打（リーグ6位）、総得点798（同2位）なのだ。

「ポストシーズンに入って極端な不振に陥る選手はおらず、上位から下位まで切れ目がない。長打だけでなく、犠打などの小技も駆使し、少ないチャンスを生かしてきた。バーガー、バーショ、クレメントら6番以降の打者もくせ者が揃うだけに、大谷、山本、佐々木らの投手陣は一筋縄ではいかないはずです」（友成氏）

ワールドシリーズのチャンピオントロフィーが国境を越えてカナダに流出するかもしれない。

