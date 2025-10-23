【大人気連載プレイバック】#43

こんな高校生、見たことがなかった。松井秀喜はあらゆる面で規格外の新人だった。

まず、その風貌。初めて見たとき、「なんや、このオッサンは」と思った。ごっつい体にいかつい顔。中でも、巨大な耳に驚いた。こら、カネを儲けるで。仲間とそんな話をしながらからかったが、松井に物おじする様子はなし。PL学園時代から、他を圧倒する迫力のあった2歳年上の清原さんに接してきたが、それとはまた違った貫録、雰囲気を5歳年下の松井は漂わせていた。

デカイのは体だけではない。シーズンが始まると、ボクらはしばしば松井に待たされた。彼はまず集合時間に現れない。朝が弱いのか、細かいことを気にしないのか。遠征先の宿舎前につけられたバスの中で「また、松井かよ」と先輩選手の怒声がよく飛んだ。険悪な空気が漂う中でようやくバスに乗り込んできた松井は「すいません、ハハハ」と笑って終わり。翌日も平気で遅刻した。新人、それも高卒の下っ端が遅刻して、先輩を待たせているのに平然としている。あきれるのを通り越して、妙に感心したものだった。当時からすべてに大物感があった。

松井が巨人からヤンキースに移籍したとき、ボクがその活躍を疑わなかったのも、野球選手としての能力以上にこうした彼の性格を知っていたからだ。松井なら、それがたとえ大リーグの超名門球団だろうと、マイペースを貫き通せると確信していたのである。

当然、誤解されることもあった。巨人時代、松井はどちらかといえばチーム内で浮いた存在だった。松井はナインと一定の距離を置いて付き合った。先輩に媚びを売らなければ、同年代の選手とも群れない。

「付き合いが悪い」「何を考えているのか、分からない」

チーム内にはそんな声もあった。

が、松井は野球こそが自分の本分と思い定め、和を乱すことはなかったが、自分のやるべきことを淡々と黙々とやっていた。松井と2年間、同じカマのメシを食った寮の大広間の鏡の前には、畳がはげ上がった大きな穴が2つあった。松井が夜な夜な素振りを繰り返してできたものだとボクはあとで知った。松井は努力の人だといわれるが、その努力を人に見せない男でもあった。

そんな大人びた松井と対照的なのが伊良部である。ガキ大将がそのまま大きくなったような伊良部と初めて会ったのは、ボクらが小学校5年生のときだった。

◇ ◇ ◇

