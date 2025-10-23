海外で人気に火がつき、日本でもブームが再燃した「シティーポップ」。中でも「女王」と呼ばれているのが歌手の杏里（64＝写真）だ。10月17日に東京国際フォーラムで開催されたライブは5000席がソールドアウト。全22曲を熱唱し、満員の観客を沸かせた。

【もっと読む】泰葉がシティポップで再評価！ 母・香葉子さんと和解報道…長期休養から音楽活動復帰の可能性

この日のツアータイトルは「ANRI LIVE 2025 TIMELY!!」。「TIMELY!!」は1983年に発売されたアルバムだが、配信サービスSpotifyでの合計再生数は驚くことに2億回を記録、今や全世界から愛されている名盤だ。17日のライブはこのアルバムの楽曲を中心とするセットリストとなり、サプライズゲストも登場。「Timely!!」をプロデュースした歌手の角松敏生（66）である。

■ステージ上の固い抱擁にファン歓喜

ある音楽誌編集者は「角松さん自身も18日に仙台でライブを控えていたのですが、『杏里のためなら』とステージに登場。図らずして世界的大ヒットとなった『Timely!!』のツアーを2025年の今、開催するわけですから、角松さんのゲストはあり得るなと正直、思ってはいました。が、実際にステージで固く抱擁する2人を見ると、音楽ファンとしては鳥肌ものでしたね。まさに“神回”です」と話す。

一瞬の暗転の後、ギターの音色が鳴り響くと、《角松敏生だ！》と悟ったファンの悲鳴にも似た歓声が前方から湧き出た。それはやがてさざ波のように会場全体に広がっていったという。ギターを抱えた角松は2曲を演奏、さらに「I CAN'T EVER CHANGE YOUR LOVE FOR ME」を杏里とデュエットして観客を魅了した。2人の会話ではこんなこぼれ話も。

「杏里さんの大ヒット曲『悲しみがとまらない』の作詞は康珍化さん、作曲は林哲司さん、プロデュースが角松さんです。あの曲はまず角松さんが2人に『友達に彼氏を取られちゃったって曲を書いて』と依頼。それでできた詩の内容は、康さんの知り合いの実話なんてエピソードが飛び出して会場も大盛り上がりでした」（前出の音楽誌編集者）

このライブを鑑賞していたという芸能ライターのエリザベス松本氏は「杏里さんのライブには何度も足を運んでいますが、今回は20代とおぼしきお客さまが増えたなという印象。昭和ブーム、シティーポップブームが間違いなく来ていることを肌で感じました。海外の方もちらほら。アルバム外ですが『CAT'S EYE』『思いきりアメリカン』『オリビアを聴きながら』なども歌唱され、客席は最初から最後まで盛り上がりっぱなしでしたね」と明かす。

驚くべきは「杏里さんの歌唱力です」とエリザベス松本氏が続ける。

「特にこの数年は高音が澄みわたっていて、年齢をまったく感じさせない歌声なんです。ビジュアルも神々しくって《本物のスターとはこういうことか》と今回改めて感じました。この日は音楽、芸能関係者も客席に多く、観客も含めたライブ後の集合写真を撮影したのは有名な写真家のレスリー・キー氏。角松さんのゲストにレスリーの撮影、何とも贅沢なライブとなりました」

あるレコード会社幹部は「過去にはスピード離婚や婚約破棄など私生活の苦労もあったようですが、杏里さんは常に音楽を第一に考えて生きてきたアーティスト。だからこそ還暦を過ぎても現役バリバリですし、何なら歌声は進化している」と明かす。「シティーポップの女王」杏里の勢いは、まだまだ“can‘t stop”だ。

◇ ◇ ◇

シティーポップブームで再評価といえば、泰葉（64）も……近況が気になるなら■関連記事【もっと読む】は必読だ。