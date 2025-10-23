ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡×Æü¾ï¤ËÀø¤à´¶¾ð¤ÎÍÉ¤é¤®¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ë¡Ê±°°æ¹µÁ¡¿¥á¥Ç¥£¥¢Ê¸²½É¾ÏÀ²È¡Ë
»°Ã«¹¬´îµÓËÜ¡Ö¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥·¥§¡¼¥¯¥¹¥Ô¥¢·à¤À
¡¡Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤ëÂé¸ïÌ£¤Ï¡¢¤¢¤ë°ìÄê´ü´Ö¤È¤Ï¤¤¤¨ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤À¡£Èà¤é¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬´Ø¿´¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¤À¡£
¡¡¾®ÁÒ¾Ä¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤È¤¢¤ó¡ÊÃç´ÖÍ³µª·Ã¡Ë¤Ï2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä½ÏÇ¯É×ÉØ¡£¤¢¤ëÆü¡¢¾Ä¤Ï¤¢¤ó¤«¤é¡Ö¤¢¤È54Æü¤ÇÎ¥º§¡×¤ÈÀë¸À¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Èà½÷¤¬»Ò°é¤Æ¤Ê¤É¤Ç¾ð½ïÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿º¢¤Ë¸ò¤ï¤·¤¿¡¢¡Ö²¼¤Î»Ò¤¬20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎ¥º§¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Åö»þ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÊì¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤À¤±¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÀäË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¢¤ó¡£»Ò¤É¤â¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ËÌá¤ë¡ª¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£ÎäÀÅ¤Ç·è°Õ¤Î¸Ç¤¤ºÊ¡£ÆÍÁ³¤Î»öÂÖ¤Ëº®Íð¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤ÎÉ×¡£¤µ¤¢¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©
¡¡µÓËÜ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢²¬ÅÄ·ÃÏÂ¤À¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ËÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤äµÞÅ¸³«¤Ï¤Ê¤¤¡£Æü¾ï¤ËÀø¤à´¶¾ð¤ÎÍÉ¤é¤®¤òÃúÇ«¤Ë¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤¿½ÏÇ¯Î¥º§¤òÉ×ÉØ¤À¤±¤ÎÊÄ¤¸¤¿ÌäÂê¤È¤»¤º¡¢Æ±¤¸¥ì¥È¥í¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤à¥·¥Ë¥¢É×ÉØ¡ÊÁð´¢ÀµÍº¡¢°¤Àîº´ÏÂ»Ò¡Ë¤ä½÷ÀÆ±»Î¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡Ê¾®Ìî²ÖÍü¡¢ÀÐ°æ°ÉÆà¡Ë¤È¡È¶¦Í¡É¤¹¤ë»Å³Ý¤±¤â¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Û¤Ê¤ëÀ¤Âå¤Î»ëÅÀ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢É×ÉØ¤Ï¤É¤ó¤ÊÁªÂò¤ä·èÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£
(碓井広義/メディア文化評論家)