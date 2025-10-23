「赤影、参上！！」

「仮面の忍者 赤影」で青影役 金子吉延さんは週5日の病院通いで「ダイジョーブ？」

まさか、令和の時代に新たな赤影のこの声を聞くことになるとは思っていなかった。感激である。

「仮面の忍者 赤影」は、1967年、横山光輝の同名漫画を当時の特撮技術を駆使して映像化、光線は出るわ、怪獣は出るわ、驚くべき忍術が次々飛び出す展開で、子どもたちを夢中にさせた伝説の忍者時代劇だ。その人気を受けて、69年に公開された劇場版「飛びだす冒険映画 赤影」は、赤と青のセロハンが貼られた「立体メガネ」により、立体映像（3D）が楽しめる仕掛けだった。

舞台は戦国時代。織田信長の天下統一も間近という時期に、琵琶湖の南に起こった謎の宗教「金目教」を探るため、飛騨国の“影一族”の忍者、赤影、青影、白影が招集される。金目教の教祖・甲賀幻妖斎は、妖術によって人々を操り、信長の天下統一を阻止しようとしていた。赤影たちは、幻妖斎と手下の“霞谷七人衆”と激闘を続けることになる。

まず、注目したいのは、登場人物のキャラクターと得意技だ。

クールな赤影（佐藤大樹=EXILE／FANTASTICS）は、影一族の頭領の息子で、忍術・剣術にたけているが、人見知り。天真爛漫な青影（木村慧人=FANTASTICS）は、偉大な伊賀忍者・百地三太夫の弟子で身が軽い。先輩忍者の白影（加藤諒）は、ユーモアあふれる性格で赤影たちの窮地を救う。

彼らの前に立ちはだかる七人衆ももちろんタダモノじゃない。長い髪を武器にする闇姫（山本千尋）、刀が通じないほどの強靱な体を持つ鬼念坊（勝矢）、他人の顔をコピーする傀儡甚内（細田龍之介）、そして、出ました怪獣！ 巨大な千年蟇を操る蟇法師（本山力）などなど、強力な布陣だ。

なお、闇姫を演じる山本は、幼い頃から中国武術を習い、2008、12年に世界ジュニア武術選手権大会「槍術」部門で金メダルを獲得するなど、卓越したキャリアの持ち主。大河ドラマ「鎌倉殿の13人」では若き殺し屋を演じている。また、本山は卓越した殺陣集団「東映剣会」メンバーで斬られ役としてのキャリアも長い。役のために6キロ増量し、トレーニングを積んだという佐藤とのアクション対決は見ものだ。

監督は、昭和版「赤影」を子どものころ、一番見ていた作品でテーマソングを歌いながら学校に通ったと語る三池崇史。脚本は映画「ザ・ファブル」などを手がけた渡辺雄介。

かつて私は昭和版「赤影」のスタッフに、白影が凧に乗るシーンの撮影のため、東映京都撮影所の屋上から俳優（牧冬吉）を実物大の凧に乗せて吊るしたと聞いたことがある。

CGもない時代ならではの話だが、興味深いのは、今回の新作にアクション作品に欠かせないVFXとともに、怪獣の動きなどにどこか懐かしい特撮感が出ていること。加えて赤影の華麗な参上、「応援に来ましたぞ〜」とここ一番に出てくる白影の影凧、鼻に手を当てる青影の「だいじょーぶ」のポーズなど、過去の名シーンもしっかり踏襲されている。

新たな歴史を刻む「赤影」の戦いに期待したい。

（時代劇研究家・ペリー荻野）