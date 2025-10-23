南琴奈、映画初主演『夜勤事件』 原作ホラーゲームの世界観を切り取った特報解禁
俳優の南琴奈が、先日、実写映画化が発表され、SNSを中心に大きな話題となった『夜勤事件 The Convenience Store』（2026年2月20日公開）で映画初主演を飾ることが明らかになった。
【動画】映画『夜勤事件』特別映像
原作は、Z世代を中心に絶大な人気を誇る日本のインディーゲーム制作チーム・Chilla’s Art（チラズアート）の代表作『夜勤事件』。YouTubeでの実況動画総再生数は6000万回を突破（2025年8月28日時点）。“深夜コンビニホラー”として世界的に話題を呼んだ作品が、ついにスクリーンに登場する。
ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（関西テレビ・フジテレビ系）や映画『ミーツ・ザ・ワールド』（10月24日公開）で注目を集める南が演じるのは、深夜シフトに入る新人アルバイト・田鶴結貴乃役。日常と非日常の境界が崩れゆく“静かな恐怖”を繊細に体現する。
ホラー初挑戦となる南は「普段とは違う撮影技法もとても新鮮で、映像の仕上がりを想像しながら撮影した時間がすごく楽しかったですし、同時に沢山のことを学ばせていただいて刺激的な撮影期間でした」と語っている。
解禁となった特報映像では、世界的に話題を呼んだゲームの世界を忠実に再現。冒頭はプレイヤーにはおなじみの、主人公が深夜のコンビニへ出勤するシーンから始まる。遠くに灯るコンビニの明かりが、不穏な夜の幕開けを告げる。賞味期限の確認や在庫補充など、日常の業務が淡々と進む中、謎の配達物が届き、次第に“違和感”が忍び寄る。
ゲーム内で起こる数々の“現象”も実写で再現されており、特報のラストには主人公の前に立ち尽くす黒い影の姿が――。ファン待望の“あのシーン”にも注目が集まる。
監督は、『きさらぎ駅』シリーズなどで知られ、都市伝説的恐怖を現代的リアリティで描く演出に定評がある永江二朗。今回も、深夜のコンビニという誰もが知る空間を舞台に、“日常の中の異界”を丁寧に映し出す。
■主演：南琴奈（田鶴結貴乃役）のコメント
私は実はホラー映画が少し苦手なのですが、今回は初めてその世界に飛び込むような気持ちで挑みました。
恐怖を演じる難しさもありましたが、それ以上に作品を支える様々な分野のプロの方たちの技術に圧倒されました。
照明やカメラの使い方など、普段とは違う撮影技法はとても新鮮で、映像の仕上がりを想像しながら撮影した時間がすごく楽しかったですし、同時にたくさんのことを学ばせていただいて刺激的な撮影期間でした。完成した映像を観て、あの時に感じた緊張や高揚がすべて映像に映し出されていて最後まで目が離せない作品になっていると思います。
ぜひ劇場でこの映画の世界を体感していただきたいと思います。
■南琴奈のプロフィール
2006年6月20日生まれ。埼玉県出身。2020年にMr.Children「Documentary Film」のMVで注目を集め、Official髭男dism、Vaundy、クリープハイプなど数々のアーティストのMVに出演。
2023年、Netflixシリーズ『舞妓さんちのまかないさん』で連ドラデビューし、映画『アイスクリームフィーバー』（23年）、映画『花まんま』（25年）、ドラマ『アリスさんちの囲炉裏端』（25年、BS-TBS）、映画『ミーツ・ザ・ワールド』（25年）などに出演。
2025年7月から放送されたドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（関西テレビ・フジテレビ系）で生徒会副会長・斎藤瑞穂役を演じ、注目を集めた。 2026年1月23日公開『終点のあの子』ほか、公開待機作が控える。
