釜めし 2杯目は“だし茶漬け”で 期間限定のセット商品 丸美屋食品

丸美屋食品工業は「釜めし」シリーズの発売55周年を記念した「とり釜めしの素2合用だし茶漬け付き」「五目釜めしの素2合用だし茶漬け付き」を10月9日から12月末までの期間限定、一部店舗限定で販売している。

「おもち亭 おもちとからめて！」シリーズの「3種の味わいセット」も10月9日から2026年1月末までの期間限定、一部店舗限定で販売。企画品を展開することで新規ユーザーの獲得や購買意欲の喚起を図る。

「とり釜めしの素2合用だし茶漬け付き」「五目釜めしの素2合用だし茶漬け付き」は、1箱に釜めしの素2合用1袋とだし茶漬けの素1食分2袋が入ったセット商品。釜めしと釜めし専門店などで提供される〆のだし茶漬けの2つの味わいを楽しめる。新しい食べ方、少人数世帯が使いやすい2合用を提案することで、新規ユーザーの獲得を目指す。税抜き希望小売価格230円。

「おもち亭 おもちとからめて！ 3種の味わいセット」は、定番人気の「ずんだもちの素」「みたらしもちのたれ」「黒みつきなこ」各2袋が入ったセット商品。小袋1袋で切りもち1個分の個包装タイプで、お湯で溶くだけ、またはかけるだけで楽しめる。需要期にアソートタイプを提案することで、購買意欲を喚起する。同220円。