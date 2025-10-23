グラビアアイドル芸人の高田千尋（40）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズで、和装でのダンスを披露した。

ドラマ「欲しがり女子と、訳あり男子。」に阿佐ケ谷紅葉役で出演することが決まり撮影に入っていたが、「阿佐ケ谷紅葉さんクランクアップです」と紅葉柄の浴衣姿で報告。さらに「クランクアップの舞」と記し、両手を広げ、紅葉が舞うかのように“クルクル”と回転する踊り動画を公開した。

また「私の演じた阿佐ケ谷紅葉サマのご紹介」と着物ショットもアップ。共演者の紹介や和やかな雰囲気の写真も投稿した。

高田は青森市出身で、明星大在学時から、青森東高同級生の高坂友衣とお笑いコンビを結成して活動してきた。ファンや芸人仲間の間では「隠れ巨乳」と評判だったため、30歳からグラビアを始め、16年3月25日に自身初となるグラビアDVD「BURN」を発売。その後もセクシーショット満載のイメージビデオなどを発売し、あどけない顔のFカップボディーを水着やランジェリーショットで披露してきた。21年に「ばーん」解散後はピンでのグラビア芸人や、ものまね芸人としても活動を継続し、ものまね専用のインスタグラムアカウントも持つ。競輪番組などにも出演している。自身のSNSでは競輪番組や、水着などのプライベート写真なども投稿している。