ハンバーガーやラーメン、揚げ物といったファストフードには、AGEと呼ばれる老化や生活習慣病の原因となる物質が含まれている。東京科学大学病院総合診療科の石田岳史教授は「AGEは、習慣を変えることで人体への影響を軽減させることができる」と指摘する。ノンフィクション作家の野地秩嘉さんが聞いた――。（第2回／全4回）

■「おいしそうなキツネ色」は老化物質だった

――AGE（最終糖化産物）という言葉、老化しないためのキーワードとして重要ですね。

そうです。AGEとは糖とタンパク質が反応して生成される化合物で、老化やさまざまな疾患の原因となる物質です。これを生成しない食べ物を摂ることが老化防止に結びつきます。

でも、AGEって、おいしそうなものに入っているんですよ。若い人が好きなファストフード、スイーツはAGEの塊みたいなもんです。ただ、まったく食べるなと言っているわけではなく、食べ方さえ気をつければ老化が防げるよっていうのが僕の考えです。

――たとえば、ラーメンの麺に入っている「グルテン」の他、AGE含有量が多い食べ物はどういうものがありますか。

ハンバーガー、ラーメン（特にカップ麺）、唐揚げみたいなファストフードです。AGEが増えるものは何かといえば、糖とタンパク質が一緒になって熱を加えられた食品で、代表的なのがホットケーキ。あのキツネ色のおいしそうなところがあるでしょ。こんがりキツネ色のところが老化物質なんですよ。フライドポテト、ポテトチップスもそう。

写真＝iStock.com／Thai Liang Lim ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Thai Liang Lim

■寿司、そば、フランス料理がおすすめ

ホットケーキ、パンケーキも同じです。材料は小麦粉、砂糖、卵、牛乳でしょう。糖とタンパク質に熱を加えたものの典型。そこにバターが入って脂質が加えられ、さらにはちみつをかけて糖質をアップさせる人がいる。最悪なのはアイスクリームをトッピングしたりすることですね。糖とタンパク質の追いがけですから。おいしいに決まってるんですけれど、老化します。AGEを増やしているだけ。

ファストフードって、基本的にAGEを増やしておいしくしているわけです。ハンバーガー、フライドチキン、パンケーキ、アップルパイ……。

――要するに外食、ファストフードは老化するってことですか？

外食全般が悪いわけじゃないんです。たとえば、老舗の料理屋のメニューを見ると、糖分、脂分が少ない料理を出す店があります。それはいいんです。寿司、そば、懐石料理、フランス料理、地中海料理はいいと思います。高級店は値段は高いけれど、AGEを生成するような料理を出すところは少ないんです。高級店ではハンバーガーやフライドチキンは出さないでしょう。高級フレンチのデザートも素材を生かしたものが多い。

撮影＝西田香織 インタビューに答える東京科学大学病院総合診療科の石田岳史教授 - 撮影＝西田香織

――血糖値も重要ですか。

血糖値は糖尿病にならないために測定したほうがいいでしょう。病院に行って定期的に血液検査をすればすぐにわかります。また、意識が高い人たちのなかにはリブレという、血糖値を測定してスマホで見る機器を使っている人がいます。センサー付きシールを腕に装着して、血糖値を測って、スマホで見る。糖尿病の患者さんが主に使っています。

■一見ヘルシーな果物に潜むリスク

僕はリブレを装着している人と中華料理屋に行ったんですが、餃子やチャーハン、ラーメンを食べるとAGEを多量に含んでいるから血糖値が上がる。一方、高級フレンチで測れば、血糖値はそれほど上昇することはない。カレーでもカツカレーとか食べると血糖値はぐんと上がるけれど、インド料理の高級店はそれほどは上がらない。リブレを付けて外食して、血糖値が上がらない店を行きつけにすればいい。つまり、リブレを付けて食べてみると、食品にAGEが多量に含まれているかどうか、わかるわけです。AGEが多いと血糖値が上がるわけですからね。

――先生と話をしていると、食べるものがなくなってしまうのですが、要するに野菜と果物ならいいんですね。

野菜、結構です。サラダに酢とオリーブオイルとハーブ、スパイスをかけて食べればなおさらいい。ドレッシングはダメです。野菜はほぼいいんですが、サラダとついていても、ポテトサラダ、マカロニサラダはちょっと無理ですね。サラダと名乗っていますが、炭水化物の塊でしょう。ポテサラとかマカロニサラダを食べても減量できませんよ。サラダという名前に騙されちゃダメ。

果物もいいんですけれど、できるだけすっぱいものにすること。日本の果物って甘すぎるでしょう。シャインマスカットでもぶどうでもスイカでもやたらと甘い。果糖は血糖値を上げる要因になります。ヨーロッパのりんごなんて、めちゃめちゃ酸っぱい。でも、あれが本来の果物なんです。

干した果物はいいんですよ。干しぶどうとかはいい。干しマンゴーは、そもそもマンゴーが甘すぎるから、酸っぱい果物を干したものにしてください。

■お酒好きの医師が「糖質ゼロ」を飲まない理由

――お酒はどうですか。近頃はアルコールを飲まない人が増えてきて、酒造会社もノンアルコールの飲料を勧めるようになりました。

お酒、僕も好きなんです。何でも飲みますけれど、これはほどほどにしてくださいとしか言えません。まったくやめるとストレスがたまるでしょうから。

糖質ゼロのビールってあるでしょう。あれは要するに焼酎ですね。糖質がないってことは焼酎、つまり蒸留酒なんです。体に良さそうな気がしますけれど、でも、あんまりおいしくない。僕は糖質ゼロとかノンアルのビールは飲まないです。それくらいなら、普通にビール、ワインを飲む。けれども、自宅では酒を飲まないようにしています。そういう風にコントロールしています。

酒は料理に使っています。僕は関西の生まれですが、地元では煮魚を食べる時、昆布と酒で調理するんです。煮魚に砂糖は使いません。酒が糖分の代わり。みりんは糖分だから、基本的には使いません。酒と昆布でだしを取る。鍋でも使うといい。酒で豚肉をしゃぶしゃぶしたりすると、おいしいです。

■「老けない食べ方」の意外な正解

だいたい、僕は自宅には砂糖を置いていない。煮魚だけでなく料理全般に入れない。コーヒー、紅茶にも砂糖を入れたことはありません。コーラ、ジュース、甘味料はぜんぶ禁止です。僕自身もケーキは年に数回しか食べないし、デザートもフランス料理を食べた時だけです。……それでもなかなか痩せないんですよ、これが。しかし、老化は防いでます。血管は老化してません。

――老化しない食べ方があるんですか？

とてもいい質問です。答えは「あります」。

基本はゆっくりよく噛んで食べること。そして、ひとりでは食べない。誰かと会話しながら食べるのがいい。BPS（バイオサイコソーシャルモデル）で言うと、医学的には体も大事だし、精神も大事だし、人との付き合いが大事ですってこと。これはエビデンスがあって、孤食の老人は早く亡くなることが多い。

BPSはジョージ・エンゲルという精神科医が提唱した概念で、「人間は生物的側面・心理的側面・社会的側面が相互に影響して成り立っている。疾病や不適応などの問題においても、これら3つの側面の相互作用として現れる」というものです。食べ物だけではなく、社会生活も重要ということです。

撮影＝西田香織 食事内容に気を付けるのはもちろんだが、「誰かと会話しながら食べる」ことも立派な健康法だという - 撮影＝西田香織

■なぜ“仕切り屋”はボケないのか

男の人って孤独が好きなところがあるかもしれません。『孤独のグルメ』の主人公は男性ですよね。一方、女性ってなかなかひとりで食べない。友だちとわいわい言いながらランチしている。それはいいことなんです。人との付き合いがある人はやっぱり長生きします。老化は遅いし、認知症にもなりにくい。人と交わったほうがいいという観点では、運動もひとりではなく、他人とやったほうがいい。

たとえば、ゲートボールを仲間でやりましょう。その時、リーダーになる人っていますよね。リーダーとか幹事とか、会費を集めたり、グラウンドを予約したり、雨が降ったらどうするかを決めるとか。そういう風に誰かが仕切るわけですけれど、仕切ってる人と仕切ってない人でいえば、仕切ってる人はボケないんですよ。

だから、飲み会でもゴルフコンペでも、年をとったら、仕切る側に回る。たんに参加する人にならないこと。世話役を買って出る。鍋の会なら進んで鍋奉行をやる。

■老後は金ではなく、健康のために働く

それは、人のために何かを心配する人は頭を使っているからなんです。心配事が若さの秘訣。年をとっても頭を使うことが老化を防ぎ、若々しく見える。僕もそうですけれど、開業してない医者はサラリーマンです。それでも、60歳、65歳で医者をやめてしまう人って、ほぼいないんです。週5日で働いたり、週3日で働いたりして、70歳過ぎてもやっている。それがいいんですよ。家(うち)にいて、人と会わずに年金と貯金で暮らすとのんびりしすぎる。働くのがいちばん老化を防ぐことになる。

ただ、すごい趣味があったら別です。鉄道模型をやっていて、その世界では知られているとか、そこまでいけばいいけれど、中途半端な趣味って長続きしないんです。「旅行に行くのが好きです」「釣りが好きです」と言ったって、年に2、3回の旅行や釣りじゃボケます。毎週、旅に出るくらいじゃなきゃ趣味とは言えない。

話は逸れましたけれど、食事は自分でも作ってパートナーと一緒に笑いながら食べるのがいい。BPSモデルでもいいとされてます。それなら多少、AGEが生成される食べ物でもいいし、酒を飲んでもいい。孤食で、食事内容に気を遣うよりも、誰かと一緒に話しながら、笑いながら食べるのを勧めます。

----------

石田 岳史（いしだ・たけし）

東京科学大学病院総合診療科教授

1968年生まれ。1993年自治医科大学卒業後、2006年に神戸大学大学院医学研究科内科学講座へき地医療学准教授。2009年、さいたま市民医療センター内科を立ち上げ、2016年に副院長に就任。現在、東京科学大学病院総合診療科に所属。総合診療専門医、総合内科専門医、循環器専門医、心臓リハビリテーション認定医（日本心臓リハビリテーション学会理事）としてプライマリ・ケアから急性期医療まで幅広く対応している。

----------

----------

野地 秩嘉（のじ・つねよし）

ノンフィクション作家

1957年東京都生まれ。早稲田大学商学部卒業後、出版社勤務を経てノンフィクション作家に。人物ルポルタージュをはじめ、食や美術、海外文化などの分野で活躍中。著書は『トヨタの危機管理 どんな時代でも「黒字化」できる底力』（プレジデント社）、『高倉健インタヴューズ』『日本一のまかないレシピ』『キャンティ物語』『サービスの達人たち』『一流たちの修業時代』『ヨーロッパ美食旅行』『京味物語』『ビートルズを呼んだ男』『トヨタ物語』（千住博解説、新潮文庫）、『名門再生 太平洋クラブ物語』（プレジデント社）、『伊藤忠 財閥系を超えた最強商人』（ダイヤモンド社）など著書多数。『TOKYOオリンピック物語』でミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。ビジネスインサイダーにて「一生に一度は見たい東京美術案内」を連載中。

----------

（東京科学大学病院総合診療科教授 石田 岳史、ノンフィクション作家 野地 秩嘉）