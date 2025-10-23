南野拓実らにとっては悪夢…トッテナム指揮官が神セーブ連発の１番を大絶賛！「傑出していた。我々を留まらせてくれた」【CL】
現地時間10月22日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第３節で、南野拓実を擁するモナコと、高井幸大（今フェーズ登録外）が所属するトッテナムが前者のホームで激突。互いにゴールを奪えず、０−０で引き分けた。
両軍が攻撃で課題を残したなか、特に際立つ活躍を見せたのが、トッテナムの守護神グリエルモ・ヴィカーリオだ。驚異的なビッグセーブを連発し、見事にプレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝いた。
UEFAの公式サイトによれば、今季からトッテナムを率いるトーマス・フランク監督は、「前半は比較的互角だったと思う。後半は相手が我々より上回っていた。我々のパフォーマンスは十分ではなかった。モナコは非常に良くプレーし、我々は時に全てを懸けて守らねばならなかった」と伝えた上で、頼れる背番号１をこう絶賛した。
「ヴィカーリオは傑出していたね。私たちを試合に留まらせてくれた」
一方、ヴィカーリオ本人は次のように振り返った。
「無失点は常に良いことだ。多くのセーブをすれば、最高の気分になれる。貴重な勝点１だが、彼らにはそれ以上の価値があったかもしれない。結果的に我々は少し運が良かったと言えるだろう。攻撃時には創造性と効果性を高める能力と機会があった。今日はそれを発揮できなかったが、次の試合で実現する資質は全員に備わっている」
トッテナムは直近の公式戦５試合で１勝と足踏みが続いている。中３日で迎えるエバートン戦（プレミアリーグ第９節）では、勝点３を掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】驚異的！神ががかっていたトッテナムGK
