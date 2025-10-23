老後生活を支える公的年金。受給額が少ない場合はどうすればいいか。ファイナンシャルプランナーの井戸美枝さんは「公的年金は50代からでも増やすことができる。年金額が少ないと感じたら、3つの方法を試してほしい」という――。

※本稿は、井戸美枝『ひとりで自分資産はつくれる 52歳からお金を貯める・増やす』（主婦の友社）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／takasuu ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu

■年金額を試算してみよう

まだ50歳前で年金額がわからない場合は、自分で試算できます。

まず、自分が入っている年金を確認しましょう。日本の年金制度についておさらいすると、20歳以上の国民全員が加入する「国民年金」と、会社員や公務員などが加入する「厚生年金」の2種類があります。自営業やフリーランス、専業主婦・主夫は国民年金のみ、会社員や公務員、条件を満たしたパートなどは、国民年金に厚生年金が上乗せされます。

年金額は、国民年金の場合、加入期間で決まり、20歳から60歳まで40年間（480カ月）加入すると満額の年83万1700円（2025年度）。加入期間が短いほど、年金額も減少します。

一方、厚生年金は現役時代の年収と加入期間で決まり、年収が高いほど、また加入期間が長いほど、年金額は多くなります（図表1参照）。年金額は、アプリの「公的年金シミュレーター」や日本年金機構のウェブサイト「ねんきんネット」でも調べられます。

出典＝井戸美枝『ひとりで自分資産はつくれる 52歳からお金を貯める・増やす』（主婦の友社）

■年金額は50代からでも増やせる

公的年金の受給額が少ない人は、3つの方法で増やすことができます。

1つめは、厚生年金に加入して働くこと。パートでも条件を満たせば加入できます。保険料の納付で手取り収入は減少しますが、扶養の範囲にこだわって働き控えるより、できるだけ働いて今の収入も将来の年金も増やしたほうがおトク。

写真＝iStock.com／CG Tan ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／CG Tan

ちなみに国民年金も、未加入期間がある人は65歳まで任意で加入できます。未加入期間が2年なら、保険料40万9490円（2025年度・2年前納の場合）を納めれば、年金額は年4万1600円アップ。

年金を増やす2つめの方法は、定年後も厚生年金に入って長く働くこと。年収180万円で5年働くと、年金額を年に約5万円増やせます。

3つめの方法は、受給開始年齢を繰り下げること。66歳から1カ月繰り下げるごとに年金額が0.7％増え、70歳受給なら42％増に。65歳以降も厚生年金に加入して働き、年金受給を繰り下げるとダブル効果が期待できます。

出典＝井戸美枝『ひとりで自分資産はつくれる 52歳からお金を貯める・増やす』（主婦の友社）

■遺族年金に期待しすぎは禁物

夫婦で暮らしていても、最後まで一緒にはいられません。男女の平均寿命からいって、夫が先に亡くなる可能性も。「遺族年金があるから大丈夫」と安心するのは禁物です。

自営業の夫で年金が国民年金だけなら、18歳未満の子ども＊がいない場合、遺族基礎年金はありません。会社員など厚生年金加入者なら子どもの有無や年齢にかかわらず遺族厚生年金はありますが、金額は夫の老齢厚生年金の75％です。

＊18歳未満の子とは、18歳になった年度の3月31日まで

たとえば、夫婦の老齢年金が月29万円（夫・老齢厚生年金15万円＋老齢基礎年金7万円、妻・老齢基礎年金7万円）の家庭で夫が亡くなった場合、年金額は月18万2500円（遺族厚生年金11万2500円＋妻の老齢基礎年金7万円）まで減。

また、夫婦共働きの場合、遺族厚生年金は、夫婦の老齢厚生年金の差額分だけです。妻の老齢厚生年金のほうが多い場合は、遺族厚生年金はありません。自分のケースで計算しておきましょう。年金事務所でも教えてもらえます。

出典＝井戸美枝『ひとりで自分資産はつくれる 52歳からお金を貯める・増やす』（主婦の友社）

■個人資産を増やすには？

「自分だけの資産」が少ない人は、今から増やしていきましょう。

お金を効率よく増やすコツは、収入から毎月引き落としで確実に貯め、利益などが非課税になる制度を利用して、じっくり運用すること。

毎月決まった貯蓄ができていない人は、家計を見直して支出をカットする必要があります。特に固定費は、一度見直せば翌月から毎月労なく出費が減らせて効果的です。

たとえば、保険料。子育てが終わったら高額な死亡保障は不要ですし、医療保障も高額療養費制度があるので高い保障額はいりません。通信費も、大手通信会社から格安スマホに乗り換えれば、数千円のカットが可能。他にも、住居費や車関連費など見直せば削れる支出はあるものです。

見直しで浮いたお金は、先取りで貯めましょう。給料日直後を引き落とし日に指定して、積み立てていくと確実です。その際、一部はiDeCoやNISAなど、有利な制度を使って運用するのもおすすめです。

出典＝井戸美枝『ひとりで自分資産はつくれる 52歳からお金を貯める・増やす』（主婦の友社）

井戸 美枝（いど・みえ）

ファイナンシャル・プランナー（CFP認定者）

関西大学卒業。社会保険労務士。国民年金基金連合会理事。『大図解 届け出だけでもらえるお金』（プレジデント社）、『一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください 増補改訂版』（日経BP）、『残念な介護 楽になる介護』（日経プレミアシリーズ）、『私がお金で困らないためには今から何をすればいいですか？』（日本実業出版社）など著書多数。

（ファイナンシャル・プランナー（CFP認定者） 井戸 美枝）