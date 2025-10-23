がん患者はさまざまなつらさを抱えている。軽減するためには何が必要か。永寿総合病院がん診療支援・緩和ケアセンター長の廣橋猛さんは「早期からの緩和ケアで、患者の人生は変わる。本来ならどこの病院でも当たり前に受けられるべきものだが、十分に広まっていないのが現実だ」という――。

※本稿は、廣橋猛『つらさを抱える患者にできることはもっとある 緩和ケアをポジティブに変える本』（日経BP）の一部を再編集したものです。

■抗がん剤治療中でも緩和ケアはできる

先日、あるがん患者さんからこんな相談がありました。

「早めに緩和ケアにかかりたいと思って、主治医に相談したのですが、まだ抗がん剤治療をしているから早いよって言われて、紹介状を書いてもらえなかったんです」

インターネットなどで情報収集する患者が増えた影響でしょうか。最近では早めに緩和ケアを受けたいと、自ら希望される方が少しずつ目立つようになってきました。それはとても良いことです。

しかし、いざ患者さんが主治医に緩和ケアへの紹介状を書いてほしいと願い出ると、「緩和ケアなんてまだ早いですよ」と許可してくれないことがあるのです。

これ、定期的に聞く話なので、決して、まれなことではないのでしょう。

こういうとき、私の病院では紹介状なしでも診療を受け付けていますが、本来なら必要のない苦労です。そもそも治療医自身が「緩和ケア＝末期のもの」「緩和ケアは治療を終えてから」と誤解しているのが見え見えです。

■患者にとって主治医の影響はとても大きい

一般の患者さんが緩和ケアについてよく知らない、もしくは間違ったイメージを持つことはやむを得ないと思います。しかし、医療者がこういった誤解を持っていたら、その誤ったイメージは患者に伝染してしまいます。患者にとって主治医の影響はとても大きいのです。

ですから、たとえ患者が、なんとなく緩和ケアに怖い印象を持っていたとしても、主治医が「不安や痛みなどがあれば、緩和ケアをいつでも受けられますよ」と言ってくれれば、患者の考えは変わっていくはずです。

特にがん患者に対する緩和ケアでは、主治医からの説明のタイミングは非常に重要だと感じています。抗がん剤などによる積極的な治療の限界を迎えてから緩和ケアについて切り出すと、当然悪いイメージで捉えられてしまうでしょう。

もう少し前から、できれば治療を開始するタイミングから主治医の声掛けがあるだけで、患者は「緩和ケア＝末期」という間違ったイメージを持つことなく、受けることができるのではないでしょうか。

■若い医師ほど誤解が少ない

一方で、医学教育の賜物なのか分かりませんが、治すだけでなく、治らない患者にどう関わればよいか、ということに興味を持つ若い医師が増えていると実感しています。

私の病院でも、決して緩和ケアを専門にしたいわけではないけれど、必要なスキルだからと、苦痛緩和のための薬や患者・家族との関わり方について学びたいと希望する研修医が増えています。彼らは訪問診療にも同行し、在宅医療の雰囲気を感じてくれています。

なるほど、研修医の方がよく分かっているな、と思うのです。緩和ケアを自分でもやりたい、やらなければならないと、必要性を理解してくれているのです。

というのも、緩和ケアに対する医療者の誤解として、日ごろからもう一つ感じていることに「特別視」があります。「緩和ケアは特別なもので、一般の臨床医がするものではない、できることではない」といった誤解です。

よく院内外の医師から「緩和ケアをお願いします」という紹介状が届くのですが、お願いしますではなく、一緒にやろうよって思うのです。治らない病を抱える患者の苦痛を緩和する役割は、関わる全員にあるはずです。

■これからの過ごし方を話し合うのも緩和ケア

困っている患者に対して何とかしてあげたいと思い、何らかの行動をする行為は全て緩和ケアです。必要に応じて専門家が緩和ケアを行いますが、それ以前に、通常の診療やケアにおいて、全ての医療者が緩和ケアの視点を持って関わることは基本です。

緩和ケアは終末期の方だけが対象ではなく、例えば、がん治療中に生じる様々なつらさ、問題を解決するのも緩和ケアの一環です。先々の漠然とした不安に関わり、これからの過ごし方について話し合っていく過程も、緩和ケアの大切な役割なのです。

「緩和ケアは専門家だけが行う特別なもの」という認識から、一番かけ離れているのは研修医かもしれません。彼らが一人前の治療医として活躍する頃、はびこる緩和ケアの誤解は薄れているに違いありません。

ここでは、治療中からの緩和ケアのありがたさを実感した話をさせてください。

私ごとなのですが、数年前に甲状腺がんと診断されて治療を受けた経験があります。

診断時に感じた様々な不安、治療の見通しが分からないこと、仕事をどうしたらいいかという不安、そして術後の痛みなど、患者にならないと実感できないつらさがいくつもありました。これらを解決してくれたのは、まさに緩和ケアでした。

医師だけでなく、看護師や薬剤師、がん相談支援センターの相談員などに助けてもらいました。

■「死神が来た」という患者の反応

当時、私は毎日のように外来で多くの患者を診療し、また訪問診療のスケジュールも立て込んでいる状況。いつ仕事に復帰できるのかが気掛かりでした。

また、治療の合併症として心配していたのが、喉元の手術による反回神経麻痺による嗄声（声がかすれる）、甲状腺や副甲状腺のホルモンによる異常（活気の低下やしびれ）などでした。いずれも、緩和ケア医として人と対話することを仕事にしている私にとって、非常に大きな問題です。

こういった問題にも、少しでも不安を和らげて治療に臨めるよう、丁寧に関わってもらえたのです。これは間違いなく緩和ケアでした。

緩和ケアには、多くの大事な役割があるにもかかわらず、今でも「緩和ケア」という呼称により、患者からネガティブなイメージで受け取られてしまうことがあります。

この問題を特に感じているのが、がん治療中から患者をサポートしている緩和ケアチームです。かつて、私が大病院の緩和ケアチームで活動していた際、抗がん剤治療中の患者さんの病室に伺ったら「死神が来た」という反応をされたこともありました。そのため、緩和ケアチームの名前を「支持治療チーム」「サポーティブケアチーム」とあえて変えている病院もあるそうです。

でも、本当に名前だけの問題なのでしょうか。

問題の核心は「緩和ケア」という名称そのものではなく、医療者自身の緩和ケアに対する理解と、患者に対する伝え方にあるのではないでしょうか。

まずは、私たち医療者が変わらなければなりません。

■「治療中の患者さんは受診できません」

先日、こんな患者さんが来られました。

乳がんの骨転移再発のため、大学病院でホルモン療法を受けている50代女性の田村さん。電車で1時間以上かけて、私の緩和ケア外来を受診されました。

「痛みのことや治療の副作用のことを主治医に相談しても、『渡してある痛み止めを飲んでください』と言われるだけで、なかなか相談にのってもらえないんです」

そこまでは、よくある話です。しかし、次の言葉に私は衝撃を受けました。

「緩和ケアも受けたいとお願いしたのですが、『うちの病院の緩和ケア外来は、治療中の患者さんは受診できません』と言われてしまって」

緩和ケア外来があるのに、受診できない。

これが現実なのです。

■がん患者が抱える「日常の悩み」

田村さんは、インターネットで情報を探し、がん治療中からでも緩和ケアの相談を受けられる当院を見つけ出し、やや遠方であるにもかかわらず通院されるようになりました。幸いにも、きめ細かく鎮痛薬などを調整し、親身に相談に乗り続けることで、だいぶ楽になったようでした。

ただ、私は複雑な気持ちになりました。

早期からの緩和ケアの重要性が叫ばれて久しいにもかかわらず、なぜ彼女は他の病院まで足を運ばなければならなかったのでしょうか。

そこには、緩和ケアを提供する側である私たち自身がつくってしまっている、大きな壁があります。

がん治療の主治医は、手術や抗がん剤治療、検査の計画はしっかりと立ててくれるでしょう。しかし、患者さんの日常の悩みはどうでしょうか。

「これから仕事を続けられるのか」

「最終的に医療費はどれくらいかかるのか」

「このおなかの張りは我慢した方がいいのか」

「家族の今後を考えると不安で眠れない」

忙しい外来で、これら一つひとつに丁寧に耳を傾けるのは容易ではありません。だからこそ、がん治療と並行して専門家が関わる早期からの緩和ケアが必要なのです。

今、ほとんどのがん治療は外来で行われています。入院中は緩和ケアチームによるサポートを受けられますが、早期からの継続したサポートという意味で必要なのは、緩和ケア外来なのです。しかし残念ながら、日本では、患者が希望したとしても、緩和ケア外来を気軽に受診できる環境は整っていません。

■2つの緩和ケア外来にある「高い壁」

現在、緩和ケア外来は大きく2つのタイプに分けられます。

そして、どちらにも高い壁があるのです。

【がん診療連携拠点病院の緩和ケア外来】

がん治療を行う病院に、緩和ケア外来の設置は義務付けられています。しかし実態はどうでしょうか。

週1回、それも午後だけの枠の外来

専門医不在で、がん治療医が片手間に診療する外来

自院の患者しか診ない“地域に開かれない”外来

田村さんの大学病院も、まさにこのパターンでした。看板はあっても、中身が伴っていない。地域の緩和ケアのセーフティーネットとは、とても言えません。

■「もう少し悪くなってから来てください」

【緩和ケア病棟併設の緩和ケア外来】

こちらはもっと深刻かもしれません。

「がん治療が終わってからでないと受診できません」

「入院相談だけで、薬の処方はしません」

「まだ元気そうなので、もう少し悪くなってから来てください」

こんな対応をされるケースが少なくありません。

もちろん、全ての緩和ケア外来にこういった壁があるわけではないのですが、一部であっても緩和ケアの提供側が、自ら門を閉ざしているのです。

せっかく患者側からの希望が少しずつ増えているにもかかわらず、病院側や緩和ケア提供側の問題で、十分に患者の期待に応えきれていない現状が、まだまだあるのです。

■変化の兆しは見えている

なぜ、早期からの緩和ケアが広まらないのでしょうか。

診療報酬の問題、専門医不足の問題、確かにあります。

でも、それ以上に「緩和ケアは終末期のもの」「がん治療が終わってから」という固定観念が、緩和ケアの提供側にも残っているのかもしれません。

ただ、変化の兆しも見えています。私の病院では、他院で治療中の患者も積極的に受け入れています。そして実感するのは、早期から関わることで、患者の人生が確実に変わるということです。

先述の田村さんは今、月1回の通院を続けています。

「痛みもコントロールできて、不安も和らぎました。先月は家族と海外旅行にも行けたんです」

1時間かけて通院する価値がある。

廣橋猛『つらさを抱える患者にできることはもっとある 緩和ケアをポジティブに変える本』（日経BP）

そう言ってくださる田村さんの笑顔が、早期緩和ケアの意義を物語っています。

でも本来なら、どこの病院でも、当たり前に受けられるべきものです。

緩和ケア外来は、大病院だけのものでなく、専門知識を持つ開業医でも十分可能です。かかりつけの医師が将来的に訪問診療まで行えれば、診断時から看取りまで、切れ目のない理想的なケアが実現できるでしょう。

緩和ケアの門は、全ての患者に開かれているべきです。

私たち緩和ケアの提供側が、まずその壁を壊していかなければなりません。

