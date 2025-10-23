及川光博ワンマンショーツアー2025「DISCO☆ENDORPHIN」

10月12日から放送開始となったドラマ「ぼくたちん家」で、実に21年ぶりとなる連ドラ主演を果たした及川光博。不器用で心優しいゲイ・玄一が繰り広げる恋、擬似家族といった人間模様を描く本作で、及川は「ハマり役」と視聴者の心を撃ち抜いている。

端整で涼しげなルックスゆえ、このところはクールなキャラクターを演じることも多かったが、"ミッチー"の愛称で親しまれるようなちょっぴりキザでチャーミングな姿こそ最大の魅力だと再確認したファンも多いはず。

そんな及川の真骨頂を存分に楽しめるのが、56歳の誕生日である10月24日(金)にBS10プレミアムで放送される「及川光博ワンマンショーツアー2025『DISCO☆ENDORPHIN』」だ。

2025年10月から、洋画専門チャンネルのBS10スターチャンネルから、洋画、邦画、音楽コンテンツを扱う総合エンターテイメント放送局へと姿を変えたBS10プレミアム。このリニューアルにおける注目タイトルの一つとして、及川の2025年の全国ツアーからソールドアウトとなった6月22日のLINE CUBE SHIBUYA公演が放送される。

ミュージシャンとして来年で30周年を迎える及川といえば、デビュー当初から貫き続ける "王子様"ぶりに満ちたパフォーマンス、そしてファンとの一体感を大切にする"エンターテイナー"なライブが持ち味。「DISCO☆ENDORPHIN」と銘打ったこのツアーでも、"幸せホルモン"が思わず分泌されるような多幸感に満ちたステージを繰り広げた。

ライブの冒頭から「ダンディ・ダンディ」、「Shinin' Star」など、グルーヴィーかつポップなナンバーをエネルギッシュにパフォーマンス。年齢を感じさせない軽やかなダンスと歌声で、会場を彩るミラーボールよりもまばゆい輝きを放つ。

今回のツアーのテーマカラーであるパープル&ゴールドを基調とした全身にラメのセットアップから、ツアーのグッズにもなった野球のユニフォームに、大きなフリルが目を奪うゴージャスなシャツスタイルまで、ファッションもインパクト抜群。そんな派手な衣装を美しいルックスとエレガントな佇まいで着こなしてしまう姿は、まさに永遠の王子様と言ったところだ。

ライブ中は「愛してるよ」と甘い言葉をサラッとかけてベイベー(ファンの呼称)たちを熱狂させ、MCでは客席を細かく分けてのコールアンドレスポンスで盛り上げるなど、旺盛なサービスで会場の一体感を演出。優雅に振る舞いつつも、しっかりとファンの言葉、反応に耳を傾け、笑顔でコミュニケーションを取る様子からは、誠実な人柄が垣間見える。

パフォーマンスでもギターをかき鳴らしながら奏でる「悲しみロケット2号」や、キレッキレに踊りながらパワフルな歌声を響かせたライブを締めくくる「バラ色の人生」など、人気ナンバーを中心とした多彩な楽曲で豊かな音楽性をアピール。及川の煽りに応じる大合唱や綺麗に揃ったペンライトの動きまで、客席の盛り上がりからも、ミュージシャンとして百戦錬磨のスターであることが伝わってくるはずだ。



華やかなステージングはもちろん、優雅だが情熱的で、キラキラしているけど親しみやすい人間味に満ちたキャラクターで、見ている者の心を照らしてくれる生粋のエンターテイナー・及川光博。非日常的な世界へと誘ってくれるライブを見れば、ミッチーが人々を惹きつけるワケを理解できるはずだ。

文＝HOMINIS編集部

放送情報【スカパー！】

放送日時：2025年10月24日(金)18:00〜、10月30日(木)10:00〜、11月24日(月)10:00〜

チャンネル：BS10プレミアム

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ