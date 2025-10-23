フィギュア「TENITOL レーシングミク 2024 Tropical Ver.」が楽天ブックスにて13%オフで販売中
【TENITOL レーシングミク 2024 Tropical Ver.】 発売日：10月上旬 価格：8,800円 セール価格：7,599円
(C) モグモ / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
楽天ブックスにて、フリューから発売中のフィギュア「TENITOL レーシングミク 2024 Tropical Ver.」が特別価格で販売されている。セール価格は13%オフの7,599円。
本商品は、イラストレーターのモグモ氏による「初音ミク GTプロジェクト」の描き下ろしイラストを、フリューのお求めやすい価格のフィギュアブランド「TENITOL」より立体化したフィギュア。お馴染みのツインテールや衣装は造形で、綺麗な日焼け肌は彩色で細部まで丁寧に再現されている。
TENITOL レーシングミク 2024 Tropical Ver.
