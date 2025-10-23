¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Ç¸µ¥Æ¥ìÄ«¥¢¥Ê¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¡È3¤Ä¤Î¥Û¥é¡¼¡É¡Ä¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î»ä¤Ï¾¯¤·°Û¾ï¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¨¤ë¥ï¥±
¡¡¿·Â´¤«¤é18Ç¯È¾¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÊóÆ»¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿ÂçÌÚÍ¥µª¤µ¤ó¡Ê44ºÐ¡Ë¡£
¡¡40ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÎáÏÂ¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤ËÅ¾¿¦¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÎáÏÂ¥È¥é¥Ù¥ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÎ¹¹Ô¥¢¥×¥ê¡ÖNEWT¡Ê¥Ë¥å¡¼¥È¡Ë¡×¤Î¹Êó¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö²ñ¼Ò¤Î´é¡×¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡Âè20²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ÂçÌÚ¤µ¤ó¤¬·Ð¸³¤·¤¿¡¢¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Î¥ê¥¢¥ë¤È3¤Ä¤Î¥Û¥é¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçÌÚ¤µ¤ó¤Î´ó¹Æ¡Ë¡£
¢¡¡Ö¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¿Æ»Ò¡×¤ò¸«¤ë¤È»×¤¤½Ð¤¹¡¢¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Îµ²±
¡¡¤¹¤Ã¤«¤ê½©¤á¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤Îµ¨Àá¡¢Åìµþ¤ÎÅÔ¿´Éô¤Ï¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¢¤ëÆÃÄê¤ÎÁõ¤¤¤ò¤·¤¿¿Æ»Ò¤Î»Ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¡¢¡Ö¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¿Æ»Ò¡×¡£
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¡¼¥Ä¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦Ç»º°¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¤ªÊìÍÍ¤ä¤ªÉãÍÍ¡£¤½¤·¤Æ¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Í¥¤¥Ó¡¼¤äÇ»¤¤¥°¥ì¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤¿¤ª»ÒÍÍ¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿Æ»Ò¤ò³¹¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤½¤ì¤¬¡Ö¤ª¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¡×¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ëÉ÷Êª»í¤Ç¤¹¡£
¡¡É÷¤¬¾¯¤·Îä¤¿¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Õ¤È¤¢¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¤½¤ó¤Ê¡¢²æ¤¬²È¤Î¡Ö¾®³Ø¹»¼õ¸³ÂÎ¸³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Î¹¤¬¤ê¤È¡¢¼õ¸³¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡È3¤Ä¤ÎÁØ¡É
¡¡¾®³Ø¹»¼õ¸³¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö»äÎ©¾®³Ø¹»¤ò¼õ¸³¤¹¤ë¿Æ»Ò¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¸«¤ë¤È¤Û¤ó¤Î°ì°®¤ê¡£°ìÉô¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Ë¸Â¤é¤ì¤¿À¤³¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢»ä¼«¿È¤â¤½¤ÎÃæ¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤³¤ËÀø¤à¡ÖÉÝ¤µ¡×¤ä¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤â¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¹ç¤Ã¤¿¶µ°é´Ä¶¤ò¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¼õ¸³¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¼è¤ë²ÈÄí¤¬¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤è¤êÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¾¯»Ò²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤êÅö¤¿¤ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¶µ°éÈñ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Áá¤¯¤«¤é¶µ°é¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Æ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¾®³Ø¹»¼õ¸³¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤ÁØ¤â³Î¼Â¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ä¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤Î»ýÏÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¡Ö¼õ¸³¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤ÁØ¡×¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤á¤Ï¡¢¡ÖÅìÂçÁØ¡×¡£
¡¡¤´Î¾¿Æ¤¬ÅìÂç½Ð¿È¤Ê¤É¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÆüËÜ¤ÎºÇ¹âÊö¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤¬É¬Í×¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡¢·ë¶ÉÂç³Ø¼õ¸³¤¬¾¡Éé¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¾®³Ø¹»¤Ç»äÎ©¤ËÆþ¤ì¤ë°ÕÌ£¤Ï¡© ¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Õ¤¿¤Ä¤á¤Ï¡¢¡Ö°å³ØÉôÁØ¡×¡£
¡¡°ìÉô¡¢°å¼Ô²ÈÄí¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢°å³ØÉô¼õ¸³¼Ô¤¬Â¿¤¤³Ø¹»¤â¤¢¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°å³ØÉô¤Þ¤ÇÆâÉô¿Ê³Ø¤Ç¤¤ë»äÎ©¹»¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤³¤«¤ÎÃÊ³¬¤Ç¼õ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¡¢¾®³Ø¹»¼õ¸³¤ËÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤ÁØ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÉÙÍµÁØ¡×¡£
¡¡¤³¤ÎÁØ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö¶µ°é¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤ä³¤³°¶µ°é¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ä¸«¤Ç¤¹¡£¤³¤Î3ÁØ¤Î¤¢¤¨¤Æ¼õ¸³¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤ÁØ¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÁØ¤Ç¤Ï³ä¤È¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬º£¤Î¾®³Ø¹»¼õ¸³¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁØ¤¬³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¡¢º£¤«¤é6Ç¯Á°¤È4Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Î¾®³Ø¹»¼õ¸³¤ò¼ÂºÝ¤Ë·Ð¸³¤·¤¿»ä¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤³¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¡Ö¥Û¥é¡¼¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Î¥Û¥é¡¼¡¡§¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß
¡¡¤Þ¤º¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Î¥Û¥é¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¼ÂÂÎ¤Î¤Ê¤¤Í©Îî¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤¬¡¢°ìÈÖÊì¿Æ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ëÂ¸ºß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡40ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÎáÏÂ¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤ËÅ¾¿¦¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÎáÏÂ¥È¥é¥Ù¥ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÎ¹¹Ô¥¢¥×¥ê¡ÖNEWT¡Ê¥Ë¥å¡¼¥È¡Ë¡×¤Î¹Êó¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö²ñ¼Ò¤Î´é¡×¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡Âè20²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ÂçÌÚ¤µ¤ó¤¬·Ð¸³¤·¤¿¡¢¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Î¥ê¥¢¥ë¤È3¤Ä¤Î¥Û¥é¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçÌÚ¤µ¤ó¤Î´ó¹Æ¡Ë¡£
¢¡¡Ö¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¿Æ»Ò¡×¤ò¸«¤ë¤È»×¤¤½Ð¤¹¡¢¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Îµ²±
¡¡¤½¤¦¡¢¡Ö¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¿Æ»Ò¡×¡£
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¡¼¥Ä¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦Ç»º°¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¤ªÊìÍÍ¤ä¤ªÉãÍÍ¡£¤½¤·¤Æ¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Í¥¤¥Ó¡¼¤äÇ»¤¤¥°¥ì¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤¿¤ª»ÒÍÍ¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿Æ»Ò¤ò³¹¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤½¤ì¤¬¡Ö¤ª¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¡×¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ëÉ÷Êª»í¤Ç¤¹¡£
¡¡É÷¤¬¾¯¤·Îä¤¿¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Õ¤È¤¢¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¤½¤ó¤Ê¡¢²æ¤¬²È¤Î¡Ö¾®³Ø¹»¼õ¸³ÂÎ¸³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Î¹¤¬¤ê¤È¡¢¼õ¸³¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡È3¤Ä¤ÎÁØ¡É
¡¡¾®³Ø¹»¼õ¸³¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö»äÎ©¾®³Ø¹»¤ò¼õ¸³¤¹¤ë¿Æ»Ò¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¸«¤ë¤È¤Û¤ó¤Î°ì°®¤ê¡£°ìÉô¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Ë¸Â¤é¤ì¤¿À¤³¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢»ä¼«¿È¤â¤½¤ÎÃæ¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤³¤ËÀø¤à¡ÖÉÝ¤µ¡×¤ä¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤â¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¹ç¤Ã¤¿¶µ°é´Ä¶¤ò¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¼õ¸³¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¼è¤ë²ÈÄí¤¬¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤è¤êÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¾¯»Ò²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤êÅö¤¿¤ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¶µ°éÈñ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Áá¤¯¤«¤é¶µ°é¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Æ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¾®³Ø¹»¼õ¸³¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤ÁØ¤â³Î¼Â¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ä¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤Î»ýÏÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¡Ö¼õ¸³¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤ÁØ¡×¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤á¤Ï¡¢¡ÖÅìÂçÁØ¡×¡£
¡¡¤´Î¾¿Æ¤¬ÅìÂç½Ð¿È¤Ê¤É¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÆüËÜ¤ÎºÇ¹âÊö¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤¬É¬Í×¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡¢·ë¶ÉÂç³Ø¼õ¸³¤¬¾¡Éé¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¾®³Ø¹»¤Ç»äÎ©¤ËÆþ¤ì¤ë°ÕÌ£¤Ï¡© ¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Õ¤¿¤Ä¤á¤Ï¡¢¡Ö°å³ØÉôÁØ¡×¡£
¡¡°ìÉô¡¢°å¼Ô²ÈÄí¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢°å³ØÉô¼õ¸³¼Ô¤¬Â¿¤¤³Ø¹»¤â¤¢¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°å³ØÉô¤Þ¤ÇÆâÉô¿Ê³Ø¤Ç¤¤ë»äÎ©¹»¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤³¤«¤ÎÃÊ³¬¤Ç¼õ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¡¢¾®³Ø¹»¼õ¸³¤ËÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤ÁØ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÉÙÍµÁØ¡×¡£
¡¡¤³¤ÎÁØ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö¶µ°é¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤ä³¤³°¶µ°é¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ä¸«¤Ç¤¹¡£¤³¤Î3ÁØ¤Î¤¢¤¨¤Æ¼õ¸³¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤ÁØ¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÁØ¤Ç¤Ï³ä¤È¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬º£¤Î¾®³Ø¹»¼õ¸³¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁØ¤¬³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¡¢º£¤«¤é6Ç¯Á°¤È4Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Î¾®³Ø¹»¼õ¸³¤ò¼ÂºÝ¤Ë·Ð¸³¤·¤¿»ä¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤³¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¡Ö¥Û¥é¡¼¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Î¥Û¥é¡¼¡¡§¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß
¡¡¤Þ¤º¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Î¥Û¥é¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¼ÂÂÎ¤Î¤Ê¤¤Í©Îî¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤¬¡¢°ìÈÖÊì¿Æ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ëÂ¸ºß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£