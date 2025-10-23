中国BYDが軽自動車市場に宣戦布告！ 新型軽EVのプロトタイプをワールドプレミア【ジャパンモビリティショー2025】
中国BYDが軽自動車で新たなチャレンジ！
BYD軽EVプロトタイプ
ジャパンモビリティショー2025で、BYDの乗用車部門であるBYDオートジャパンが軽EVプロトタイプを世界初公開する。
この軽EVは「地球の温度を1℃下げる」というBYDの企業理念のもと、最新のブレードバッテリー技術と製造技術によるBYDの新たなチャレンジとなる。
ブレードバッテリーとは、BYDが開発したEV用バッテリーで、細長い板状のセルを並べることで、リン酸鉄リチウムイオン電池の弱点であるエネルギー密度の低さを克服し、安全性と航続距離を両立させたものだ。
BYDが生み出す軽EVの市販化への道筋は今後明らかになっていくだろうが、現在販売されている日産サクラや三菱eKクロスEV、ホンダN-ONE e:にどこまで対抗できるモデルとなるのか、注目したいところだ。
●BYDグループジャパン「ジャパンモビリティショー2025」特設サイト
https://byd.co.jp/e-life/event/jms2025/
INFORMATION
ジャパンモビリティショー2025
・会期：プレスデー10月29日（水）～30日（木）／一般公開日10月31日（金）～11月9日（日）
・会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）
・主催：一般社団法人 日本自動車工業会
・公式サイト：https://www.japan-mobility-show.com/