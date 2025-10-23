“最強ジャパン”がいざ出陣！ 気になる強豪国は…「チームワークもまとまっている」
＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン 事前情報◇22日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞7カ国＋世界選抜の8チームによる国別対抗戦が、いよいよ幕を開ける。初開催の2014年から5度目の開催。日本は5大会連続出場で、世界ランキングに基づき、今年は山下美夢有、竹田麗央、西郷真央、古江彩佳が“最強ジャパン”を結成する。
4人の世界ランキング合計によって、日本は米国に続くフィールド2番手。4チーム総当たりで行われるプールステージ（予選）では最上位になった。とはいえ、対戦相手には強豪国がずらり。日本勢も警戒する。初日は世界選抜との対決。今年から新設されたチームで、北南米、欧州、アフリカ、オセアニアの4地域で最も世界ランキングの高い選手が選出された。リディア・コ（ニュージーランド）、チャーリー・ハル（イングランド）、ブルック・ヘンダーソン（カナダ）、シュ・ウェイリン（台湾）が、そのメンバーだ。世界殿堂入りを果たすリディアをはじめ、ツアーの実力者たちがそろった。「上位の選手たちが集まったチーム」と古江は話し、西郷も「強敵」と口にする。プールステージ2番手で開催地の韓国は、地元の期待も背負う。韓国は日本に注目しており、山下は地元メディアにそのことについて尋ねられると、「チームワークもすごくまとまっているなと感じたし、みなさん素晴らしい選手」と印象を話した。プールステージには、今季3勝で、米女子ツアー唯一のマッチプレー大会を制したマデリーン・サグストロームを擁するスウェーデンがいる。そしてプールAには、前回覇者のタイ、日本と同じくメジャー今季2勝のオーストラリアも。“キャプテン彩佳”からはこれらの国名がポンポンと出てくる。「マッチプレーはいつもと違うプレースタイルになる」とも話すが、もちろん、伏兵が大躍進することもある。初日、日本は「飛ばす系と安定系。ミックスで攻める」山下&竹田ペア、「プレースタイルが似ている」西郷&古江ペアで世界選抜に挑む。「新鮮」な大会の雰囲気のなか迎える初戦。まずはプールステージ突破に向けて、勝ち星を目指す。（文・笠井あかり）
