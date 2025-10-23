ドジャースの球団公式インスタグラムが22日（日本時間23日）に更新され、ワールドシリーズ（WS）初戦の開催地・トロントに向けて出発する選手たちの様子が公開された。

選手はおそろいの黒のジャージーで移動便へ。大谷翔平投手は上着を脱いだ白のTシャツ姿でヘッドホンを首に下げた姿、山本由伸投手も過去に自身のインスタグラムに投稿したこともある「二刀流先輩からいただいたお気に入りのヘッドフォン」を首に。佐々木朗希投手は飛行機のタラップを登る途中、抜けるような青空をバックに笑顔を見せるショットなどが公開された。

カーショーやフリーマン、ギターケースを担いだベッツ、スネル、Tヘルナンデスら選手たちは一様にリラックスムードで穏やかな笑みだった。

投稿には英語のみのならず、日本語、スペイン語、韓国語など多言語のコメントが殺到。「こんな豪華なチームが負けるはずがない」「2勝して帰ってきて」「SHOWTIME!」「Sasaki looking good」「スネルと山本を私たちは信頼しています」など激励の投稿が相次いだ。