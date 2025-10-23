²ÏËÌËãÍ§»Ò¡¢Âè2»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¡Ö¿·¤·¤¤Ì¿¤ÈÂÐÌÌ¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤´î¤Ó¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²ÏËÌËãÍ§»Ò¡Ê33¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè2»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤⋯¡ªÂè2»Ò¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç½Ð»ºÊó¹ð¤·¤¿²ÏËÌËãÍ§»Ò
¡¡²ÏËÌ¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¤¤¿¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖWelcome to the world, my heart¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ê¸½ñ¤âÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Ìµ»ö¤ËÂèÆó»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤±¤µ¤Þ¤ÇÊì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¿·¤·¤¤Ì¿¤ÈÂÐÌÌ¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤´î¤Ó¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö°¦¾ðË¤«¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Ç»Ù¤¨¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¡¢¿Æ¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤´Íý²ò¡¦¤´¶¨ÎÏÄº¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢½Ð»º¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿²ÈÂ²¤ò¤Ï¤¸¤áÍ§¿Í¡¦ÉÂ±¡´Ø·¸¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÏËÌ¤Ï¡¢1991Ç¯11·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¡£O·¿¡£¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó½êÂ°¡£2003Ç¯¡¢¡ØÂè9²óÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¾Þ¤ÎW¼õ¾Þ¡£09Ç¯¡¢±Ç²è¡Ø¤Ò¤È¤ê¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü ·à¾ìÈÇ¡Ù¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥ó¡ú¥¥Û¡¼¥Æ¡Ù¡Ê11Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¶õ¤Î¶³¦¡Ù¡Ê12Ç¯¡Ë¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÈ¬½Å¤Îºù¡Ù¡Ê13Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÇòÄ»Îï»Ò¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡Ê16Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØM °¦¤¹¤Ù¤¿Í¤¬¤¤¤Æ¡Ù¡Ê20Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£12Ç¯¤«¤é19Ç¯¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØViVi¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡Ù¤ä¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¡£21Ç¯1·î¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£23Ç¯¡¢Âè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
