モデルでタレントの河北麻友子（３３）が２３日、自身のＳＮＳで第２子を出産したことを公表した。

インスタグラムに「Ｗｅｌｃｏｍｅ ｔｏ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ， ｍｙ ｈｅａｒｔ」と記し、抱っこひもで赤ちゃんを抱く姿をアップ。「無事に第二子を出産いたしました。おかけさまで母子ともに健康です。 新しい命と対面し、感謝の気持ちと、この上ない喜びでいっぱいになりました」と記した文書画像を添えて伝えた。

「愛情豊かに、家族で支えあいながら、子供たちが安心して暮らしていける未来を考え、親として成長していきたいと思います。今後も温かく見守っていただけましたら幸いとなります」と記し、「いつも応援いただいているみなさま、ご理解・ご協力頂いた関係者のみなさま、出産までの時間を共に過ごした家族をはじめ友人・病院関係のみなさま、本当にありがとうございました。これからも、よろしくお願いいたします」と感謝をつづった。

河北は２０２１年１月に一般男性との結婚を発表。２３年４月に第１子出産を公表。今年５月に第２子妊娠を発表していた。