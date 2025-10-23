10月22日、TOMORROW X TOGETHERが日本3rdアルバム『Starkissed』のリリースを記念したショーケースを開催し、ファンを熱く盛り上げた。

【映像】脚が長すぎる！TXTの全身姿（ファンへ気遣う様子も）

TOMORROW X TOGETHERは2019年にデビューした韓国の5人組ボーイズグループ。日本では2020年にデビューし、2024年には「第75回NHK紅白歌合戦」に初出場。ショーケースを開催したこの日、日本3rdアルバム『Starkissed』を発売し、タイトル曲の「Can’t Stop」はMV公開から約3日で再生回数1600万回を越えている。

ショーケース会場には多くのファンが集まり、メンバーの登場を今か今かと待ち構える。MCの古家正亨がステージにメンバーを呼び込むと、ブラックを基調にしたクールな衣装に身を包んだ5人は「よろしくお願いします！」と手を振りながら登場。ヒュニンカイは「寒いでしょ、MOAちゃん（TOMORROW X TOGETHERのファンダム名）。大丈夫ですか？」と客席を見ながら心配をするが、ファンからは冷え込んだ空気を吹き飛ばすほどに熱い歓声が上がる。

「胸がいっぱいになるような、エモーショナルな曲」

ミニライブはアルバム収録曲「Where Do You Go?」からスタート。寒空の中、スビンとボムギュは半袖、ヨンジュンはノースリーブでステージを盛り上げ、ファンは完璧な掛け声で応えていく。楽曲について、「アップテンポでアニメのテーマソングのような雰囲気があって、個人的にも好きな曲です。聴いていて胸がいっぱいになるような、エモーショナルな曲です」とヒュニンカイ。テヒョンは「希望に満ちていて、『君はできる』というポジティブな応援メッセージが込められています。MOAちゃんはできる！」とファンにエールを送ると、黄色い声が上がった。

「寒くてもビジュ爆発的に良い」「ファンサ最高」ファン大歓声

アルバムについてスビンは「タイトルの『Starkissed』は“強く輝く星を長い間眺めた少年たち”という意味が込められています。これまでで一番多い、オリジナルの新曲が3曲も収録されています！」と満足げに微笑む。ヨンジュンはタイトル曲「Can’t Stop」を「君の名前を呼び続けるということを歌った、僕たちらしいパワフルで繊細な曲です」と紹介。そしてHydeが提供した「SSS (Sending Secret Signals)」は、「ドキドキするような危うい魅力のある曲です」とボムギュ。ショーケースでは、ファンの熱い愛に応えてリリースされたこのアルバムが、オリコンウィークリーチャートで1位を獲得したと発表された。

視聴者からは「きた！！！」「イケメン集団」「半袖！」「二の腕かっこよすぎる！」「美しい」「二の腕すごかった」「寒くてもビジュ爆発的に良い」「ファンサ最高」「衣装似合う」と、5人の美しさに大絶賛の声が集まった。（『TOMORROW X TOGETHER 'Starkissed'ショーケース』／ABEMA K WORLDチャンネル）